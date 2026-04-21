Nie żyje prof. Zygfryd Nowak. Walczył o nowoczesne podejście do ochrony środowiska

Profesor Zygfryd Nowak przez całe życie był związany ze Śląskiem, gdzie rozwijał swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną. W latach 1973–1974 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, uczestnicząc w kształtowaniu polityki przemysłowej kraju.

Był absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz Politechnika Śląska, z którą związał niemal całe swoje życie zawodowe. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1986 roku, a jego dorobek naukowy obejmował liczne publikacje i opracowania z zakresu inżynierii środowiska.

Specjalizował się w zagadnieniach związanych z wykorzystaniem surowców mineralnych, technologiami przemysłowymi oraz zarządzaniem środowiskiem. Pracował m.in. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, gdzie rozwijał nowatorskie rozwiązania ograniczające negatywny wpływ przemysłu na środowisko. Był również aktywnym członkiem środowiska naukowego skupionego wokół Polska Akademia Nauk – działał w Komitecie Problemów Energetyki oraz w Komitecie Inżynierii Środowiska, a także pełnił funkcje w radach naukowych instytutów zajmujących się gospodarką surowcami i energią.

Oto najważniejsze osiągnięcie prof. Zygfryda Nowaka

Jednym z jego najważniejszych osiągnięć było stworzenie Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, który powstał pod koniec lat 80. XX wieku pod auspicjami Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych.

Inicjatywa ta promowała wdrażanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych ograniczających zużycie zasobów oraz emisję zanieczyszczeń. Dzięki jego zaangażowaniu idea Czystszej Produkcji zyskała rozgłos nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Przez wiele lat kierował Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, aktywnie wspierając przedsiębiorstwa i instytucje w procesie transformacji ekologicznej.

Za swoją działalność naukową i społeczną został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym prestiżowym wyróżnieniem ONZ „Global 500”, przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska. Jego praca miała istotny wpływ na rozwój nowoczesnych standardów ekologicznych w przemyśle oraz na kształtowanie świadomości proekologicznej.

Kiedy odbędzie się pogrzeb prof. Zygfryda Nowaka?

Ostatnie pożegnanie profesora odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia o godzinie 10 w kościele św. Szczepana w Katowicach Bogucicach przy ul. Markiefki 89. Będzie to okazja do oddania hołdu człowiekowi, który przez całe życie działał na rzecz ochrony środowiska i rozwoju odpowiedzialnego przemysłu.

