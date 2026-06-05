Wielkie święto muzyki i historii: Radio Eska zaprasza na Dni Czeladzi 2026!

Czeladź, jako najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego, ma w tym roku wyjątkowo wiele do zaoferowania. Przyjeżdżający na święto miasta goście będą mogli nie tylko bawić się pod sceną, ale też spędzić czas na łonie natury w licznych, pięknie zagospodarowanych czeladzkich parkach. Dla rodzin z dziećmi prawdziwym hitem będzie wizyta w Parku Grabek, gdzie największe zainteresowanie wzbudza unikatowy tzw. owadzi plac zabaw, gwarantujący doskonałą i kreatywną rozrywkę dla najmłodszych.

Muzyczne Gwiazdy na Scenie Eska Music Tour

Program artystyczny tegorocznej edycji zadowoli nawet najbardziej wymagających fanów. Niedzielny wieczór upłynie pod znakiem występów absolutnych legend polskiej estrady, na które czekają tysiące fanów:

Beata i BAJM: Jedna z najważniejszych formacji w historii polskiej muzyki, obecna na scenie od 1978 roku. Od ponad ćwierć wieku zespół koncertuje w niezmiennym składzie, a charyzmatyczna wokalistka i autorka tekstów, Beata Kozidrak, swoim niesamowitym głosem porywa tłumy. Usłyszymy ponadczasowe hity, takie jak „Biała armia”, „Ta sama chwila”, „Szklanka wody” czy „Nie ma wody na pustyni”, które od lat łączą pokolenia. Zespół, mający na koncie ponad 4 miliony sprzedanych płyt, gwarantuje widowisko pełne energii.

Piersi: Legendarna formacja rockowa powstała w 1984 roku w Jarocinie, słynąca z bezkompromisowego stylu oraz satyryczno-publicystycznych tekstów. Od 2013 roku zespół z powodzeniem koncertuje z nowym wokalistą Adamem „Asanem” Asanovem. Ich występy to potężna dawka rockowej energii i humoru, a hity takie jak „Bałkanica”, „ZCHN zbliża się” czy „My już są Amerykany” natychmiast zmuszają całą publiczność do tańca.

Kto jeszcze wystąpi?

Scena w Parku Grabek ugości niezwykle różnorodny zestaw artystów. W ciągu dwudniowego święta przed publicznością zaprezentują się również: mistrz satyry Jerzy Kryszak, utalentowana Alicja Andrejczuk, a także energetyczne składy: Golden Swing Band, The Harpagans oraz KoNoPiAnS. O dawkę humoru zadba uwielbiany Kabaret Jurki, a lokalną dumę reprezentować będą Czeladzkie Talenty.

i Autor: Eska Music Tour 2026 Czeladź/ Materiały prasowe

Śladami Zagłębiowskiej Tożsamości i Tradycji

Dni Czeladzi 2026 to także idealny moment na odkrywanie odrodzonych pereł architektury industrialnej i lokalnej historii, którymi opiekuje się Muzeum Saturn. Warto wykorzystać ten weekend na odwiedzenie unikatowego Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu, które mieści się w zrewitalizowanym gmachu dawnej Cechowni (wybudowanym w 1911 roku według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego).

Odwiedzający mogą tam podziwiać otwartą niedawno nowoczesną wystawę stałą „Górnicza Tożsamość Zagłębia”, prezentującą bogate artefakty i multimedia. Dodatkowo, fani historii będą mogli zobaczyć nowo wyremontowany budynek dawnej straży ogniowej na Saturnie, otwarty uroczyście 2 maja 2026 roku. Przed budynkiem podziwiać można zabytkowy wóz strażacki marki Ford. To doskonały moment na świętowanie, ponieważ w 2026roku przypada dokładnie 110. rocznica powstania Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej na Saturnie, powołanego do życia w lipcu 1916 roku.