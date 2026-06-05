Arcybiskup Depo w mocnych słowach o urlopach i sztucznej inteligencji. Wierzący w Polsce są spychani na margines

Spalenie Krzyża Papieskiego to dopiero początek

W trakcie mszy świętej w częstochowskiej archikatedrze, abp Wacław Depo zwrócił uwagę na coraz silniejszą presję wywieraną na osobach praktykujących. Zaznaczył, że w obecnych czasach wierni są nierzadko marginalizowani, a ich największe świętości bywają wyśmiewane i niszczone. Jako dowód przywołał incydent z Wielkiego Piątku w Warszawie, kiedy to doszło do podpalenia Krzyża Papieskiego. Podkreślił, że nie był to zwykły kawałek drewna, a symbol obecności Jana Pawła II. Przestrzegł jednocześnie, że takie zdarzenia to dopiero preludium do sytuacji, w której wzorem innych państw europejskich, kościoły będą podpalane lub przekształcane w lokale gastronomiczne.

Technologia i urlopy wrogiem wiary zdaniem abp. Depo

Hierarcha skrytykował również obecny sposób życia polskiego społeczeństwa. Wskazał, że postępująca laicyzacja jest wynikiem zachłyśnięcia się nowinkami technologicznymi, takimi jak internet czy platformy streamingowe. Jego zdaniem, na spadek religijności wpływają także coraz dłuższe wyjazdy wypoczynkowe, podczas których brakuje czasu na wizytę w świątyni. W trakcie procesji odniósł się ponadto do tematu sztucznej inteligencji. Choć przyznał, że niesie ona ze sobą pewne dobro, stanowczo sprzeciwił się traktowaniu jej jako bożka, który miałby wpływać na kształtowanie człowieka i otaczającej rzeczywistości w sposób zaprogramowany.

Wątek aborcji w homilii metropolity

W wystąpieniu nie zabrakło odniesień do kwestii przerywania ciąży oraz Deklaracji Wiary. Arcybiskup zauważył, że obrona życia poczętego często jest postrzegana jako brak empatii dla ciężarnej. Dodał, że osoby krytykujące klauzulę sumienia domagają się zwolnień dla medyków, którzy podjęli decyzję o podpisaniu wspomnianego dokumentu na Jasnej Górze. Przypomniał przy tym, że Deklaracja powstała przed dekadą, z inicjatywy Wandy Półtawskiej, jako forma podziękowania za wyniesienie na ołtarze papieża Polaka.

Wezwanie do obrony sumień

Metropolita częstochowski przywołał również słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Skoczowie w 1995 roku. Uznał je za wciąż żywe ostrzeżenie i apel o zachowanie czujności, by nie dopuścić do zepsucia moralnego narodu.

Tradycyjna trasa procesji w Częstochowie

Główna procesja z okazji Bożego Ciała w Częstochowie przeszła, podobnie jak w ubiegłych latach, Aleją Najświętszej Maryi Panny. Uroczysty przemarsz kierował się w stronę Jasnej Góry, pokonując ten sam szlak, którym na co dzień wędrują do sanktuarium pielgrzymi z różnych stron kraju.

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