Nie żyje dr Zbigniew Kantyka. Społeczność Uniwersytetu Śląskiego w żałobie

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego przekazali bardzo smutne wieści, które pogrążyły w żałobie całe lokalne środowisko akademickie. Dokładnie 23 marca 2026 roku uczelniany Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej opublikował komunikat o odejściu dr. Zbigniewa Kantyki. Był on doświadczonym pracownikiem dydaktycznym oraz naukowym, a w przeszłości aktywnie współtworzył ofertę edukacyjną w obszarze nauk o polityce oraz mediach.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego pracownika naszego Instytutu – doktora Zbigniewa Kantyki, wybitnego nauczyciela akademickiego i doskonałego naukowca – przekazali przedstawiciele instytutu, składając jednocześnie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Zmarły naukowiec poświęcił Uniwersytetowi Śląskiemu ogromną część swojego zawodowego życia. Prestiżowy stopień doktora obronił w 1991 roku, skupiając się w swoich badaniach przede wszystkim na historii politycznej, a także filozofii oraz ogólnej metodologii i teorii polityki. W trakcie wieloletniej pracy przygotował wiele cenionych publikacji naukowych i bez przerwy angażował się w codzienne funkcjonowanie uniwersytetu.

Pomiędzy 1992 a 2001 rokiem brał czynny udział w tworzeniu „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, odpowiadając tam za niezwykle istotne kwestie techniczne. Do jego głównych obowiązków należało łamanie pisma oraz przygotowywanie całego składu. Należał do wąskiego grona osób, które najmocniej przyczyniły się do dynamicznego rozwoju tego medium w początkowym okresie jego istnienia.

Zbigniew Kantyka wychował pokolenia studentów. Bolesna strata dla uczelni

W pamięci społeczności zapisał się nie tylko jako wybitny badacz, lecz w głównej mierze jako pasjonat pracy dydaktycznej. Uczniowie wspominają go jako osobę stawiającą wysokie wymagania, która zawsze chętnie podejmowała merytoryczne dyskusje ze słuchaczami i z pełnym oddaniem dzieliła się wiedzą. Przez wszystkie lata swojej działalności zawodowej z sukcesem wypromował mnóstwo absolwentów i wspierał rozwój całego środowiska.

Miał nowatorskie podejście do zajęć. Krótka instrukcja i w zasadzie praca samodzielna studenta się liczyła. Miał ogromne wymagania w stosunku do studentów, ale zawsze ogromny margines ciepła i zrozumienia dla tych, którzy nie dawali rady - wspomina dr Kantykę redaktor Marcin Twaróg, wykładowca UŚ.

Odejście tego cenionego politologa stanowi potężny cios dla całego Uniwersytetu Śląskiego. W minionych miesiącach władze uczelni musiały pożegnać wielu innych wybitnych pracowników, co dobitnie pokazuje smutne przemiany w lokalnym świecie nauki. Tylko w tym roku społeczność uniwersytecka opłakiwała śmierć dwóch innych wybitnych badaczy, którymi byli dr hab. Mariusz Fras i prof. zw. dr hab. Tadeusz Kłak.

