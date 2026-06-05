Pijany 52-latek z nożami przed ołtarzem. Przerwana uroczystość Bożego Ciała

Spis treści Reakcja Diecezji Sosnowieckiej. Oświadczenie po ataku nożownika

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek, 4 czerwca, w sosnowieckiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Służby ustaliły, że przed ołtarzem polowym nagle pojawił się 52-latek z dwoma nożami w rękach. Wśród zgromadzonych wybuchła natychmiastowa panika. Na szczęście policjanci, którzy zabezpieczali to zgromadzenie publiczne, zareagowali błyskawicznie. Mundurowi obezwładnili agresora i od razu go zatrzymali. Starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przekazał telewizji TVN24, że sprawcą jest 52-letni mieszkaniec tego miasta.

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Zatrzymany sprawca został zbadany alkomatem. Jak się okazało, mężczyzna miał w wydychanym powietrzu około 2,5 promila alkoholu. Agresywny sosnowiczanin trafił do aresztu, gdzie musi wytrzeźwieć. Dopiero wtedy śledczy będą mogli przystąpić do jego przesłuchania i przeprowadzenia kolejnych czynności. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że w momencie przygotowywania tekstu, te procedury jeszcze się nie rozpoczęły.

Służby potwierdziły, że w wyniku tego przerażającego incydentu żaden z uczestników nabożeństwa nie został ranny.

Reakcja Diecezji Sosnowieckiej. Oświadczenie po ataku nożownika

Rzeczniczka sosnowieckiej diecezji, Dominika Bem, wstrzymała się od szerszych komentarzy, czekając na oficjalne wnioski z policyjnego dochodzenia. Niemniej, instytucja opublikowała w sieci gorące oświadczenie. Władze kościelne podziękowały w nim stróżom prawa za szybką interwencję, a także doceniły odpowiedzialną i spokojną postawę większości uczestników modlitwy w obliczu realnego zagrożenia.

W oficjalnym piśmie diecezja zwróciła uwagę na to, że kościół to przestrzeń, w której każdy powinien czuć się bezpiecznie i bez obaw szukać relacji z Bogiem. Jednocześnie władze duchowne przyznały, że dla wielu osób obecnych na uroczystości ten incydent z nożownikiem był przeżyciem niezwykle traumatycznym i pełnym niepokoju.

Funkcjonariusze wciąż analizują wszystkie szczegóły tego groźnego zdarzenia. Trwa ustalanie, co ostatecznie pchnęło nietrzeźwego 52-latka do takiego aktu agresji w trakcie świątecznych obchodów.