Zmarł Maciej Bakes. Przez ponad 55 lat był związany z Radiem Katowice

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Bakesa, który przez przeszło 55 lat współpracował z Polskim Radiem Katowice. O stracie tego cenionego dziennikarza poinformowała sama stacja, podkreślając, jak dotkliwym doświadczeniem jest to dla całego zespołu. Jego nieobecność to ogromna strata dla redakcji.

"Smutna wiadomość dla całej radiowej rodziny. Nie żyje Maciej Bakes, dziennikarz Radia Katowice z ponad 55-letnim stażem. Przez dekady znany był naszym słuchaczom jako twórca i prowadzący "Zielony telefon". Jeszcze niedawno prowadził audycję "Szolka tyju na byfyju" i współprowadził audycję "Po naszymu, czyli po śląsku". W latach 1988-1991 był redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice. To wielka strata dla nas wszystkich."

- napisało Polskie Radio Katowice w swoim komunikacie.

Kim był Maciej Bakes? Legenda śląskiego radia

Pochodzący z Chorzowa Maciej Bakes rozpoczął współpracę z redakcją w 1972 roku. Chociaż miał wykształcenie polonistyczne i krótki epizod w pracy pedagogicznej, to z mediami związał swoją przyszłość. Słuchaczom najbardziej kojarzył się z ekologicznym programem „Zielony telefon”. Za swoją działalność edukacyjną z zakresu ekologii zebrał liczne laury, co rozgłośnia przypomniała przy okazji jego odejścia:

"Za popularyzację tematyki ekologicznej otrzymał w roku 2003 Nagrodę Ministra Środowiska a w roku 2012 został nagrodzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach "Zielonym Czekiem" w kategorii "Nagroda Specjalna" za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych."

„Prawdziwy profesjonalista i pasjonat”. Prezydent Tychów żegna dziennikarza

Maciej Bakes cieszył się szacunkiem nie tylko wśród publiczności. Swoimi refleksjami na jego temat podzielił się również prezydent Tychów, Maciej Gramatyka, który miał sposobność współpracować z wybitnym redaktorem.

- Poznałem go jako dziennikarza radiowego podczas mojej pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Urzędzie Marszałkowskim. Współpracowaliśmy m.in. przy popularyzacji wiedzy na temat ochrony środowiska. Był jednym z najbardziej doświadczonych dziennikarzy radiowych na Śląsku. Zapamiętam go jako profesjonalistę i człowieka zaangażowanego w swoją pracę. Żegnaj, Maćku. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia

- napisał Maciej Gramatyka na jednym z portali społecznościowych.