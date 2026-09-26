Awantura po stypie w Gliwicach. Organizatorka oskarża Restaurację Kalimera

Opisywany incydent wydarzył się 18 września 2026 roku w Restauracji Greckiej Kalimera w gliwickim Hotelu Malinowski. Równo o godzinie 13.30 ruszyła tam stypa z udziałem dziewiętnastu osób. Za koordynację tego prywatnego zgromadzenia odpowiedzialna była osobiście pani Aldona.

Tuż po finiszu obiadu wybuchł poważny konflikt. Według relacji właścicieli obiektu główna zleceniodawczyni zadzwoniła z pretensjami i oświadczyła, że otrzymała zaledwie ułamek pożegnalnego jedzenia, a brakuje niemal 90 procent mięsa.

Klientka sugerowała winę lokalu za zniknięcie pożywienia. Sytuacja momentalnie stała się napięta, gdyż oskarżenia dotyczyły nie tylko zatajonego jedzenia, ale również uderzały w rzetelność i profesjonalizm obsługi tej restauracji.

Załoga Kalimery postanowiła błyskawicznie zweryfikować prawdziwy przebieg pożegnalnego obiadu. Szybko zabezpieczono pliki z kamer przemysłowych. Przedstawiciele lokalu ogłosili, że uchwycony materiał pokazał diametralnie inną wersję całej tej historii.

Obraz ukazuje gości stypy siedzących przy stole. W pewnej chwili w kadrze pojawia się pracownica, która serwuje przed zebranymi duży półmisek z ugotowanym mięsem. Włodarze twierdzą, że kamery nagrały biesiadników, którzy pośpiesznie zgarniali pozostawione jedzenie z blatów, aby błyskawicznie poukrywać je w prywatnych torbach i pakunkach.

Gastronomia wypuściła ucięte wideo, pragnąc udowodnić obiektywną perspektywę omawianego zdarzenia.

– Na nagraniu widać, jak osoby uczestniczące w stypie zabierają mięso ze stołów i przekładają je do własnych torebek/opakowań – przekazali przedstawiciele Kalimery.

Tak prezentują się kadry z tego zajścia:

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Władze Restauracji Kalimera chciały wyjaśnić spór z klientką

Obiekt nie poprzestał wyłącznie na publikacji wideo. Szefostwo zaproponowało organizatorce bezpośrednie widzenie zaplanowane na 21 września o godzinie 16. Planowano wspólnie przeanalizować zabezpieczone klatki z kamer i klarownie ustalić przebieg zdarzeń z finału stypy.

Według zarządców klientka zignorowała umówiony termin. Włodarze zaznaczają ze smutkiem, że celowo zagwarantowali jej szansę na weryfikację plików wideo oraz spokojne przedstawienie osobistej argumentacji w tym kulinarnym konflikcie.

Afera nie ustała. W sieci błyskawicznie sypnęły się surowe recenzje atakujące standardy Kalimery. Władze obiektu zauważyły też, że pewne osoby głośno podjudzały użytkowników do masowego zaniżania ocen w oficjalnej wizytówce firmy.

Przyparci do muru pracownicy postanowili zatem udostępnić stosowny komunikat z nagraniem.

– Nie zgadzamy się na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat naszej restauracji i naszych pracowników – napisali przedstawiciele Kalimery.

Zarządcy akcentują, że dążyli wyłącznie do rzetelnego nakreślenia faktów oraz mocnej obrony atakowanego personelu przed bezpodstawnymi oskarżeniami uderzającymi w ich honor.

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Na publicznym forum wpis zamieściła dodatkowo kobieta zatrudniona w progach opisywanego lokalu.

Kelnerka nie ukrywała głębokiego rozgoryczenia wywołanego bezpardonowym uderzeniem w dobre imię firmy oraz jej kolegów. Wyznała otwarcie, że regularnie widzi katorżniczą pracę wszystkich zatrudnionych przy dopieszczaniu zamawiających.

Mam nadzieję, że dzięki temu cała sytuacja zostanie spokojnie wyjaśniona – napisała.

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Właściciele biznesu stoją przy wersji, że wideo twardo demaskuje żałobników chowających wyroby do przyniesionych siatek. Choć głównej zleceniodawczyni otwarcie zaoferowano analizę zebranych nagrań, to zgodnie z wiedzą obsługi kobieta po prostu zbojkotowała zjazd ugodowy.