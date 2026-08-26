Afera o zdjęcie Łukasza Litewki. Bliscy reagują na wezwania do zapłaty

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-26 14:37

Organizacje i fundacje działające na rzecz zwierząt publikowały fotografię Łukasza Litewki w ramach pożegnania zmarłego posła. Jak się okazuje, część z nich dostała teraz wezwania do zapłaty za wykorzystanie tego wizerunku. W internecie wybuchła burza, a do całej sytuacji odniosła się rodzina Litewki. Podkreślają, że zdjęcie powstało na zlecenie polityka, gdy jeszcze żył, i proszą o ugodowe rozwiązanie konfliktu.

Czarno-białe zdjęcie Łukasza Litewki w ciemnej kurtce. O sporze wokół tej fotografii przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS
  • Wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia otrzymało kilka różnych organizacji.
  • W opisywanych w internecie przypadkach wysokość żądanych opłat dochodzi do 2 tys. zł.
  • Wykorzystanie fotografii było związane z jego nagłą śmiercią.

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Sprawa dotyczy zdjęcia Łukasza Litewki, które funkcjonuje w internecie jako jego fotografia profilowa. Kiedy poseł zginął, wiele organizacji społecznych zaczęło publikować ten obraz w swoich pożegnalnych wpisach. Wśród podmiotów, które poinformowały o otrzymaniu wezwań do zapłaty, znalazły się między innymi Fundacja z Rąk do Rąk oraz Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Z doniesień wynika, że powodem wysyłania pism jest m.in. naruszenie autorskich praw majątkowych oraz brak oznaczenia autora fotografii. W opisanych przypadkach łączna kwota wskazywana w wezwaniu wynosi 2 tys. zł.

Sytuacja wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Wielu internautów nie kryje oburzenia faktem, że ktoś domaga się pieniędzy za zdjęcia publikowane w celu uczczenia zmarłego. Druga grupa komentujących zaznacza jednak, że przepisy chroniące prawa autorskie obowiązują niezależnie od okoliczności użycia fotografii. Należy zaznaczyć, że szczegółowe ustalenia prawne pomiędzy autorką a zmarłym posłem nie zostały upublicznione.

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Najbliżsi zmarłego posła wydali oświadczenie w mediach społecznościowych. Jak tłumaczą, zdjęcie zostało wykonane na zlecenie Łukasza Litewki, a za obiektywem stała pani Jagoda.

– Chcielibyśmy odnieść się do spływających do Państwa wezwań do zapłaty za udostępnianie zdjęcia profilowego Łukasza.

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Tłumaczą, że do udostępniania fotografii w internecie doszło po niespodziewanym odejściu posła, na co nikt nie był przygotowany.

– Jest nam niezmiernie przykro, że w obliczu tak wielkiej tragedii mierzymy się razem z Państwem z tą sytuacją.

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W przekonaniu bliskich posła, w tak dramatycznych okolicznościach roszczenia finansowe nie powinny być wysyłane do fundacji działających na rzecz zwierząt. Były to bowiem organizacje bardzo ważne dla samego zmarłego oraz jego rodziny.

– Uważamy, że w tych okolicznościach takie roszczenia po prostu nie powinny mieć miejsca.

Rodzina poinformowała również, że podjęła próby rozwiązania sporu polubownie i skontaktowała się bezpośrednio z autorką zdjęcia. Przekazano jej stanowisko bliskich zmarłego oraz zażądano wycofania wysłanych wezwań i przeprosin.

Pokój Zbrodni - Łukasz Litewka