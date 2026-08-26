W restauracji w Częstochowie znieważono 21-latkę z Ukrainy

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w jednej z restauracji w Częstochowie. Policjanci z Komisariatu Policji I ustalili, że mężczyzna podczas rozmowy z 21-letnią obywatelką Ukrainy używał wobec niej obelżywych i nieprzyzwoitych słów. Według śledczych znieważył ją z powodu narodowości, a w trakcie rozmowy pochwalał też rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie.

Nagranie obiegło sieć. 50-latek sam zgłosił się na komisariat

Część rozmowy została nagrana, a film szybko pojawił się w mediach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli nagranie, a po jego analizie częstochowscy kryminalni zaczęli wyjaśniać sprawę. W czasie zbierania materiału dowodowego do Komisariatu Policji I w Częstochowie zgłosił się 50-letni mieszkaniec miasta. Według śledczych to właśnie on miał znieważać 21-latkę.

Prokuratura postawiła 50-latkowi dwa zarzuty po zajściu w restauracji

Policjanci zatrzymali 50-latka i doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej-Północ w Częstochowie. Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty: pochwalanie wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie oraz znieważenie 21-letniej obywatelki Ukrainy z powodu jej narodowości.

50-latek pod policyjnym dozorem. Sąd zdecyduje, co dalej

Wczoraj prokurator zastosował wobec 50-latka policyjny dozór. Wkrótce sąd zdecyduje o dalszych losach mężczyzny. Za zarzucane mu czyny grozi mu do 5 lat więzienia.

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