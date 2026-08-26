Podziękowania trafiły do Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

Do Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach wpłynęły podziękowania za szybką i skuteczną reakcję policjantów z Komisariatu Policji IV w Gliwicach. Chodzi o interwencję po kradzieży, do której doszło na plaży nad jeziorem Czechowickim. Autorka podziękowań podkreśliła, że dzięki pracy mundurowych udało się odzyskać skradzione rzeczy.

W przesłanej wiadomości zwrócono uwagę na zaangażowanie, profesjonalizm i tempo działania funkcjonariuszy. Nie zabrakło też słów uznania za sposób, w jaki policjanci prowadzili kontakt z osobami pokrzywdzonymi. To właśnie te elementy zostały szczególnie mocno wyeksponowane.

Autorka wyróżniła kulturę osobistą i komunikację policjantów

Szczególne słowa uznania dotyczyły kultury osobistej, życzliwości, cierpliwości i sprawnej komunikacji z pokrzywdzonymi. Jak podkreślono, jeden z uczestników zdarzenia miał trudności z porozumiewaniem się po polsku. Nie przeszkodziło to jednak funkcjonariuszom w udzieleniu mu pomocy.

„W mojej ocenie funkcjonariusze wykazali się wzorową postawą i bardzo dobrze wypełnili swoje obowiązki" - napisała autorka podziękowań.

Gliwiccy policjanci codziennie podejmują dziesiątki interwencji

Takie słowa są dla funkcjonariuszy ważnym sygnałem, że ich codzienne zaangażowanie ma realne znaczenie dla osób szukających pomocy. W trudnych sytuacjach liczy się nie tylko skuteczność, ale też poczucie, że sprawa jest traktowana poważnie. Właśnie na to zwrócono uwagę w tym przypadku.

Gliwiccy policjanci każdego dnia podejmują dziesiątki interwencji związanych z przestępstwami i wykroczeniami. Reagują na zgłoszenia, a jednocześnie dbają o to, by osoby pokrzywdzone czuły się bezpiecznie i miały pewność, że otrzymają pomoc.