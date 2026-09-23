Wypadek w Cieszynie. Zderzyły się dwa tiry

Do zdarzenia doszło dziś około godz. 5:15 na ul. Katowickiej w Cieszynie. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe z naczepami. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

W działaniach uczestniczyły zastępy JRG Cieszyn, OSP Cieszyn-Bobrek oraz OSP Cieszyn-Pastwiska. Na miejscu pojawił się również zespół ratownictwa medycznego i policja.

Policjanci wstępnie ustalili okoliczności zdarzenia. 29-letni kierowca jednego z tirów jechał od strony kantorów w kierunku centrum Cieszyna. W pewnym momencie, z nieustalonych jeszcze dokładnie przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu. Następnie zderzył się z jadącym z naprzeciwka drugim zestawem ciężarowym, którym kierował 28-latek.

Jedną z rozważanych przez śledczych wersji jest zasłabnięcie kierowcy. Na tym etapie nie została ona jednak ostatecznie potwierdzona.

– Dziś około godz. 5:15 w Cieszynie na ul. Katowickiej doszło do zderzenia dwóch tirów z naczepami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-letni kierujący jednym z tirów, jadąc od strony kantorów w kierunku centrum, z nieustalonych dotąd przyczyn, najprawdopodobniej w związku z zasłabnięciem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z drugim zestawem, którym kierował 28-latek. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala – przekazał podkomisarz Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Obaj kierowcy trafili do szpitala

W wyniku zderzenia pomocy medycznej potrzebowali obaj kierowcy. 29-latek oraz 28-latek zostali przewiezieni do szpitala. Na razie policja nie przekazała szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia ani zakresu odniesionych obrażeń.

Funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają dokładnie wyjaśnić przebieg wypadku i ustalić jego przyczynę.

Po wypadku ul. Katowicka była częściowo zablokowana, a w rejonie zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami podczas porannego przejazdu przez Cieszyn.

Służby przed godziną 11:00 zakończyły już jednak działania związane ze zdarzeniem, a utrudnienia zostały usunięte i ruch odbywa się normalnie.

Policjanci nadal zajmują się wyjaśnianiem dokładnych okoliczności wypadku. Ostateczne ustalenia dotyczące przyczyny zderzenia będą znane po zakończeniu prowadzonych czynności.