Kontrola na ul. Katowickiej przerodziła się w pościg
W niedzielę, 23 sierpnia, około godz. 4.10 patrol cieszyńskiej prewencji podjął na ul. Katowickiej próbę zatrzymania Seata do kontroli. Kierowca zamiast się zatrzymać, przyspieszył i zaczął uciekać ulicami miasta. Pościg zakończył się na ul. Hażlaskiej, gdzie policjanci zatrzymali auto. Za kierownicą siedział 27-latek.
27-latek miał sądowy zakaz i działał w warunkach recydywy
W czasie dalszych czynności policjanci ustalili, że 27-latek uciekał, bo miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ustalili też, że działał w warunkach recydywy. Był już wcześniej karany i odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.
Seat był poszukiwany, a pasażer miał przy sobie narkotyki
Sprawdzenie auta wykazało, że Seat figuruje jako pojazd poszukiwany, utracony w wyniku przywłaszczenia na terenie Mikołowa. W środku siedział też 38-letni pasażer. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy nim narkotyki.
Dwaj mężczyźni zatrzymani
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny auta i zabezpieczyli dowody do dalszego postępowania.
Po zakończeniu czynności dochodzeniowo-śledczych samochód został przekazany właścicielowi. Dalsze decyzje dotyczyły już odpowiedzialności obu zatrzymanych.
38-latek z zarzutem za narkotyki, 27-latek pod policyjnym dozorem
38-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu za to do 3 lat więzienia. 27-latek odpowie natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i prowadzenie auta mimo sądowego zakazu.
Za czyny zarzucane 27-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Ponieważ działał w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona nawet o połowę. Decyzją sądu został objęty policyjnym dozorem.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI