Interwencja w Świętochłowicach zakończona zatrzymaniem

W niedzielę 15 marca 2026 roku świętochłowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej na terenie miasta. Gdy patrol dotarł na miejsce, sprawca zdążył już opuścić mieszkanie, jednak funkcjonariusze uzyskali od zgłaszającej jego dokładny rysopis. W trakcie powrotu do radiowozu policjanci zauważyli mężczyznę, którego wygląd idealnie odpowiadał podanemu opisowi. To spostrzeżenie skłoniło ich do natychmiastowego podjęcia dalszych czynności i wylegitymowania podejrzanego.

Obywatel Gambii poszukiwany przez Szwecję

Podczas sprawdzania tożsamości 28-letniego obywatela Gambii w policyjnych systemach informatycznych na jaw wyszedł zaskakujący fakt. Okazało się, że za mężczyzną w styczniu bieżącego roku szwedzki sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania. Był on poszukiwany w celu odbycia kary pięciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa związane z posiadaniem narkotyków oraz niebezpiecznego narzędzia. W związku z tym 28-latek został niezwłocznie zatrzymany i przekazany do dyspozycji prokuratury, skąd trafi do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary.

Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania?

Europejski Nakaz Aresztowania, znany pod skrótem ENA, jest uproszczoną procedurą transgranicznej ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Mechanizm ten pozwala na szybkie i skuteczne aresztowanie osoby podejrzanej, oskarżonej lub już skazanej za popełnienie przestępstwa. Dzięki ENA możliwe jest sprawne przekazanie zatrzymanego do kraju, w którym toczy się postępowanie lub gdzie ma odbyć orzeczoną wcześniej karę. Jest to kluczowe narzędzie we współpracy sądowej i policyjnej na terenie całej Unii Europejskiej.

Źródło: Policja.pl

3