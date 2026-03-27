Zatrzymania pseudokibiców na Śląsku. Działali w międzynarodowym gangu narkotykowym

Trzech pseudokibiców z zarzutami. Akcja policji na Śląsku

Pod koniec marca 2026 roku doszło do kolejnej realizacji w szeroko zakrojonym śledztwie wymierzonym w zorganizowaną przestępczość. Policjanci z Katowic, Mikołowa i Chorzowa, przy wsparciu funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz kontrterrorystów z Opola, zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 36, 39 i 42 lat. W trakcie przeszukań ich miejsc zamieszkania na terenie województwa śląskiego zabezpieczono narkotyki, gotówkę w kwocie blisko 13 tysięcy złotych oraz przedmioty przypominające broń. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, które obejmują posiadanie narkotyków, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz obrót znacznymi ilościami środków odurzających. Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Międzynarodowy przemyt narkotyków i nielegalna migracja

Rozpracowywana przez śledczych grupa przestępcza działała na skalę międzynarodową i miała wyjątkowo szeroki profil działalności. Jak ustalili funkcjonariusze, gang zajmował się produkcją, przemytem oraz dystrybucją ogromnych ilości narkotyków. Środki odurzające sprowadzano między innymi z Królestwa Niderlandów, a następnie rozprowadzano je na terenie Polski oraz przemycano dalej, na przykład do Szwecji. To jednak nie wszystko, ponieważ członkowie grupy byli również zaangażowani w organizowanie nielegalnej migracji, wykorzystując do tego tak zwany szlak bałkański. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2023 roku pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Skutki śledztwa. Zlikwidowana linia produkcyjna i 14 zatrzymanych

Ostatnie zatrzymania to kolejny etap wielowątkowego postępowania, które przyniosło już wymierne rezultaty. Do tej pory w ramach całej sprawy śląscy policjanci wraz ze Strażą Graniczną zatrzymali łącznie czternaście osób, którym przedstawiono liczne zarzuty. Jednym z największych sukcesów było zlikwidowanie linii produkcyjnej narkotyków oraz zabezpieczenie znacznych ilości substancji psychotropowych. Śledczy przejęli również gotówkę oraz mienie należące do podejrzanych, którego wartość jest bardzo duża. Wobec części zatrzymanych sąd zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, co świadczy o sile zgromadzonego materiału dowodowego.

Źródło: Policja.pl