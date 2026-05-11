Poruszające słowa partnerki Łukasza Litewki. Opowiedziała o stracie

Partnerka Łukasza Litewki zabrała głos. "Uwaga!" TVN o dramacie pani Natalii

Nagłe odejście Łukasza Litewki wywołało wstrząs u wielu osób. Dla najbliższych posła to niewyobrażalny dramat. W programie "Uwaga!" stacji TVN głos w tej sprawie zabrała pani Natalia, partnerka tragicznie zmarłego polityka. Kobieta w poruszających słowach opisała, co czuje po stracie ukochanego.

"Ja umarłam razem z nim. Nie ma takiej skali na tym świecie, która mogłaby opisać moją stratę, jest to strata, która jest bezgraniczna, tak naprawdę w tym momencie jestem pochłonięta przez mrok, w który nigdy nie chciałam zajrzeć. Budzę się z płaczem i wiem, że cały świat, który tworzyliśmy, który chcieliśmy tworzyć, wszystkie plany, marzenia, po prostu ich już nie ma. Po prostu nie ma nic"

- powiedziała pani Natalia w rozmowie z reporterami TVN.

Wypadek Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej. Śledczy znają dokładną godzinę

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu nadal analizuje szczegóły zdarzenia z udziałem posła Lewicy. Jak przekazał rzecznik instytucji, Bartosz Kilian, do zderzenia doszło 23 kwietnia o godzinie 13:14 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. 36-letni polityk jechał na rowerze, kiedy uderzyło w niego Mitsubishi Colt, za którego kierownicą siedział 57-letni mężczyzna. Ustalono, że przed wypadkiem (od 13:07) Łukasz Litewka prowadził rozmowę przez telefon. Zeznania rozmówcy posła wskazują, że głos polityka nagle urwał się, co śledczy traktują jako moment kolizji.

Zaznaczono przy tym, że zmarły parlamentarzysta przestrzegał zasad ruchu drogowego. Prokurator Kilian potwierdził, że poseł używał słuchawki dousznej. Zapisy z monitoringu zabezpieczone przed wypadkiem również pokazują rowerzystę ze słuchawką w uchu. Analiza toksykologiczna wykazała ponadto, że 36-latek był trzeźwy. Wyniki badań kierowcy samochodu są wciąż analizowane.

Zarzuty dla kierowcy Mitsubishi. Sprawcy wypadku grozi areszt

57-letni mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy zarzucają mu nieumyślne złamanie przepisów, które doprowadziło do śmierci posła. Kodeks karny przewiduje w takiej sytuacji karę od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie prokuratury dotyczące decyzji o niearesztowaniu podejrzanego. Mężczyzna wcześniej wpłacił kaucję i opuścił areszt.