Nowa posłanka Lewicy już niemal pewna

Według nieoficjalnych informacji "Onetu", mandat po zmarłym tragicznie Łukasz Litewka obejmie Bożena Borowiec, socjolożka związana z Nową Lewicą, obecnie pełniąca funkcję zastępczyni prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Choć formalne procedury wciąż są domykane, w kuluarach mówi się, że decyzja zapadła. Sama zainteresowana miała początkowo poprosić o czas do namysłu, jednak ostatecznie miała zaakceptować objęcie mandatu w Sejmie.

Portal poprosił o komentarz rzecznika Nowej Lewicy, lecz Łukasz Michnik odmówił komentarza, twierdząc, że jest to kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej. Dodał, że ta informacja zostanie przekazana "wkrótce".

Przypomnijmy, że pierwszym kandydatem do przejęcia mandatu był Rafał Adamczyk, który jednak odmówił. Polityk podkreślił, że zamierza kontynuować pracę w samorządzie wojewódzkim.

Moim priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie inicjatyw rozwojowych oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy — podkreślił Rafał Adamczyk.

Jego rezygnacja otworzyła drogę kolejnym osobom z listy. W naturalnej kolejności to właśnie Bożena Borowiec znalazła się w pozycji, która umożliwia wejście do parlamentu.

Kim jest Bożena Borowiec?

Nowa parlamentarzystka Lewicy to doświadczona samorządowiec i specjalistka w zakresie polityki społecznej. W przeszłości pełniła funkcję zastępczyni prezydenta Dąbrowy Górniczej (od 2018 roku) odpowiadając m.in. za sprawy społeczne, mieszkaniowe i zdrowotne.

W 2024 roku została powołana na stanowisko w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej zdobywała doświadczenie również w administracji lokalnej i strukturach akademickich, kończąc socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w SGH i Akademii WSB.

Mandat po rekordowym wyniku Litewki

Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zdobył w wyborach parlamentarnych jeden z najbardziej spektakularnych wyników w swoim okręgu — ponad 40 tys. głosów, mimo ostatniej pozycji na liście. Jego wynik znacząco wyprzedził nawet liderów listy, co uczyniło go jednym z najbardziej rozpoznawalnych posłów Nowej Lewicy.

Po jego śmierci rozpoczęła się procedura uzupełnienia mandatu, która – jak się teraz okazuje – najprawdopodobniej zakończy się wejściem Bożeny Borowiec do Sejmu.

Pogrzeb Łukasza Litewki: