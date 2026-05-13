Tragiczny wypadek w Ustroniu. Zginął rowerzysta

Do śmiertelnego zdarzenia drogowego doszło w środę, 13 maja, w Ustroniu. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, tragedia wydarzyła się po godzinie 13.00 na ulicy Leczniczej.

Na ten moment służby nie ujawniają szczegółowych okoliczności zdarzenia. Wiadomo jedynie, że ofiarą jest rowerzysta, który poniósł śmierć na miejscu.

– Policjanci pracują na miejscu śmiertelnego zdarzenia drogowego, do którego doszło w Ustroniu na ulicy Leczniczej. W zdarzeniu zginął rowerzysta. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia oraz zabezpieczają i gromadzą materiał dowodowy – przekazał redakcji "ESKI" Krzysztof Pawlik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Funkcjonariusze prowadzą intensywne działania procesowe, które mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mundurowi wykonują oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają ślady oraz ustalają przebieg i przyczyny tragedii.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ulica Lecznicza pozostaje obecnie nieprzejezdna, jednak – jak podkreślają służby – jest to droga o mniejszym natężeniu ruchu, dlatego utrudnienia nie powinny znacząco wpłynąć na komunikację w pozostałej części miasta.

Apel służb o rozwagę na drodze

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych działań. Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie, stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy oraz wybieranie alternatywnych tras przejazdu.

Mundurowi przypominają również, że nawet chwila nieuwagi na drodze może prowadzić do tragicznych konsekwencji, dlatego warto zachować odpowiednią prędkość, koncentrację oraz szczególną ostrożność wobec niechronionych uczestników ruchu, takich jak rowerzyści czy piesi.