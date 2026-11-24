Mercedes utonął w stercie śmieci. Niecodzienny widok w centrum Katowic

Niedzielny poranek na Tylnej Mariackiej w Katowicach przyniósł wyjątkowo zaskakujący widok. W sąsiedztwie popularnych barów, restauracji i klubów stał biały mercedes, który niemal zniknął pod stertą odpadów.

Worki ze śmieciami i inne odpady znajdowały się nie tylko wokół pojazdu, ale również bezpośrednio na jego masce i dachu. Sprawą zainteresowała się katowicka Straż Miejska, której dyżurny odebrał zgłoszenie dotyczące nietypowo zaparkowanego samochodu.

Kiedy funkcjonariuszki dotarły na miejsce, szybko przekonały się, że sytuacja rzeczywiście wygląda tak, jak opisywał zgłaszający.

Okazało się, że kierowca mercedesa zaparkował bezpośrednio przed wejściem do wiaty śmietnikowej, całkowicie uniemożliwiając dostęp do kontenerów. Dla pobliskich lokali gastronomicznych oznaczało to poważny problem. Pracownicy nie mieli gdzie wyrzucać powstających na bieżąco odpadów.

– Kierowca Mercedesa stanął w taki sposób, że na dobre zablokował wejście do wiaty śmietnikowej. Zirytowani pracownicy i właściciele pobliskich lokali gastronomicznych nie mieli gdzie wyrzucać odpadów, więc zaczęli układać je bezpośrednio na masce, dachu i tuż obok źle zaparkowanego auta – relacjonuje inspektor Jacek Pytel, rzecznik katowickiej Straży Miejskiej.

W efekcie biały samochód został otoczony i częściowo przykryty stertą śmieci.

Strażnicy wezwali holownik. Pierwszy nie dał rady zabrać mercedesa

Po przybyciu na miejsce strażniczki miejskie wykonały dokumentację fotograficzną i zdecydowały o odholowaniu źle zaparkowanego samochodu. Okazało się jednak, że usunięcie mercedesa z Tylnej Mariackiej wcale nie będzie proste.

Ulica jest bardzo wąska, dlatego pierwszy holownik, który przyjechał na miejsce, nie był w stanie zabrać pojazdu.

Konieczne było wezwanie kolejnego, mniejszego i bardziej zwrotnego samochodu.

– Trzeba było ściągnąć mniejszy, bardziej zwrotny pojazd, który ostatecznie zabrał Mercedesa na parking strzeżony – przekazał Jacek Pytel.

Dopiero po odholowaniu auta możliwe było przywrócenie porządku w tej części ulicy.

Mercedes odjechał na lawecie. Służby musiały posprzątać ulicę

Kiedy samochód został usunięty, na miejsce skierowano pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Służb Komunalnych. Ekipa porządkowa dokładnie uprzątnęła odpady zalegające wokół wiaty śmietnikowej i przywróciła porządek na ulicy.

Na kierowcę mercedesa czekają natomiast konsekwencje nieprawidłowego parkowania: mandat, punkty karne oraz rachunek za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

Katowiccy strażnicy przypominają, że blokowanie dostępu do wiat śmietnikowych stanowi poważne utrudnienie dla mieszkańców i przedsiębiorców.

– Zastawianie wiat śmietnikowych to jednak nie tylko kwestia mandatu, punktów i opłaty za holownik, ale też zwykła sąsiedzka uciążliwość. Niedzielna historia z Tylnej Mariackiej to najlepszy dowód na to, że parkowanie „na bezczelnego” po prostu się nie opłaca – podsumowuje inspektor Jacek Pytel.

Straż Miejska przypomina również o znaczeniu tabliczki T-24 umieszczanej pod znakami zakazu zatrzymywania lub postoju. Informuje ona, że pojazd pozostawiony w niedozwolonym miejscu może zostać usunięty na koszt właściciela.