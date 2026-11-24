Zwłoki dziecka na cmentarzu w Jastrzębiu-Zdroju. Świadek myślał, że w torebce jest lalka

Wstrząsającego odkrycia dokonano w czwartek, 19 listopada, po godzinie 13.00 na terenie cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju. Osoba zajmująca się opieką nad grobami dostrzegła tam damską torebkę leżącą bezpośrednio pomiędzy nagrobkami. Zaniepokojony tym nietypowym pakunkiem mężczyzna natychmiast zgłosił sprawę pracownikom administracji nekropolii.

W pierwszym momencie nikt nie podejrzewał, jaka zawartość kryje się wewnątrz porzuconego bagażu.

„Mężczyzna sądził, że w torbie znajduje się lalka” – przekazała „Faktowi” osoba znająca kulisy sprawy.

Fakty okazały się jednak niezwykle tragiczne, ponieważ wewnątrz torebki spoczywały zwłoki małego dziecka. Na cmentarz natychmiast wezwano funkcjonariuszy policji, którzy pod nadzorem prokuratora przystąpili do wykonywania czynności procesowych.

Według ustaleń śledczych odnalezione ciało było już w początkowej fazie rozkładu. Taki stan rzeczy sugerował, że poród miał miejsce kilka dni przed znalezieniem torebki.

Wyniki sekcji zwłok dziecka z Jastrzębia-Zdroju. Prokurator Jacek Rzeszowski zabiera głos

Prokuratura otrzymała już wstępne rezultaty sekcji zwłok znalezionego na cmentarzu noworodka. Badania wykazały, że była to dziewczynka, która zmarła jeszcze przed narodzinami. Szczegółowe informacje w tej sprawie przekazał „Faktowi” szef Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, prokurator Jacek Rzeszowski.

„Sekcja została przeprowadzona. Wstępne ustalenia wskazują, że śmierć dziecka nastąpiła jeszcze w łonie matki, przed porodem. Ostateczne wnioski przyniesie pisemna opinia biegłych, która określi także moment poronienia. Dziecko urodziło się martwe. Na obecnym etapie nie mamy podstaw do przedstawienia komukolwiek zarzutów” – przekazał prokurator.

Wstępne wnioski śledczych jednoznacznie wskazują więc, że dziewczynka w momencie przyjścia na świat już nie żyła.

Prowadzący postępowanie czekają teraz na pełną, pisemną opinię przygotowaną przez biegłych. Ten dokument pozwoli na precyzyjne ustalenie czasu oraz dokładnych okoliczności poronienia.

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Policja odnalazła matkę dziecka z Jastrzębia-Zdroju. 36-latka mówi o poronieniu

Funkcjonariusze policji zdołali już ustalić, kim jest matka zmarłej dziewczynki. Okazała się nią 36-letnia kobieta nieposiadająca stałego miejsca zamieszkania, która zrelacjonowała, że niespodziewana akcja porodowa zaczęła się u niej pomiędzy 12 a 13 listopada.

Z relacji 36-latki wynika, że poroniła, a jej córka przyszła na świat martwa. Kobieta przez następne dni nie wiedziała, co powinna zrobić ze zwłokami, aż w końcu włożyła ciało do damskiej torebki i zaniosła na cmentarz.

Ustalenia poczynione przez śledczych dowodzą, że wybór tego konkretnego miejsca nie był przypadkowy.

Matka zostawiła torebkę z ciałem córki przy grobie swojego drugiego dziecka

Niezwykle poruszającym wątkiem tego postępowania jest sam kontekst porzucenia pakunku na nekropolii. Jak się okazało, 36-letnia kobieta zostawiła torebkę tuż obok grobu, w którym pochowano jej wcześniej zmarłe dziecko.

Dokładnie w tym miejscu 19 listopada natrafiono na zwłoki noworodka. Matka znajduje się teraz pod opieką lekarską, natomiast śledczy szczegółowo weryfikują jej zeznania oraz zebrany materiał dowodowy, by odtworzyć pełny przebieg zdarzeń.

Śledczym z prokuratury udało się także namierzyć mężczyznę mogącego być ojcem dziewczynki. Jego ojcostwo nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, dlatego w tej sprawie niezbędne okaże się przeprowadzenie specjalistycznych testów genetycznych.

Gdy tylko spłyną rezultaty tych badań, prokuratura zamierza przesłuchać wytypowanego mężczyznę. Prowadzący sprawę cały czas badają też sam przebieg poronienia oraz to, kiedy dokładnie i w jaki sposób zwłoki trafiły na cmentarz.

Czy będą zarzuty za porzucenie ciała na cmentarzu? Prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju wyjaśnia

Mimo że makabryczne znalezisko z Jastrzębia-Zdroju wstrząsnęło opinią publiczną, to na ten moment śledczy nie znaleźli powodów do sformułowania zarzutów wobec kogokolwiek.

„Na obecnym etapie nie widzę podstaw do stawiania komukolwiek zarzutów. Nadal analizujemy wszystkie okoliczności sprawy i czekamy na pisemne opinie biegłych” – podkreślił prokurator Jacek Rzeszowski.

Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa. Prokuratorzy czekają obecnie na rezultaty testów DNA oraz kompletną opinię posekcyjną.

Dopiero zgromadzenie tych wszystkich dokumentów pozwoli na ostateczne wyjaśnienie przyczyn zgonu dziewczynki i okoliczności pozostawienia jej ciała przy nagrobku.