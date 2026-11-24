Zakład Mięsny Poliwczak. Ponad trzy dekady obecności w branży i doświadczenia

Początki Zakładu Mięsnego Poliwczak S.K.A. sięgają 1990 roku, kiedy w Mysłowicach powstała niewielka, rodzinna wytwórnia. Na przestrzeni lat firma przekształciła się w nowoczesne przedsiębiorstwo, w którym sprawdzone przez pokolenia receptury wspierane są przez zaawansowane technologie przetwórstwa.

Od ponad 35 lat priorytetem firmy pozostaje najwyższa klasa wyrobów oraz wierność sprawdzonym metodom produkcji wędliniarskiej. Równolegle producent na bieżąco analizuje zmiany rynkowe oraz ewoluujące oczekiwania konsumentów, elastycznie dopasowując swój asortyment do aktualnych trendów żywieniowych.Trwałe zaufanie kupujących to efekt umiejętnego połączenia kluczowych wartości firmy z nowoczesnym modelem prowadzenia biznesu. Dbałość o detale oraz ścisłe przestrzeganie norm bezpieczeństwa żywności są systematycznie potwierdzane przez niezależnych ekspertów i nagradzane w ogólnopolskich programach certyfikujących.

Sześć produktów Poliwczak z prestiżowym znakiem „Doceń polskie TOP PRODUKT”

Ostatnie miesiące przyniosły Zakładowi Mięsnemu Poliwczak kolejne powody do satysfakcji. Firma znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, zdobywając prestiżowy znak jakości „Doceń polskie TOP PRODUKT”.

Wyróżnienie otrzymało aż sześć wyrobów drobiowych marki: Kurczak złoty, Kiełbasa krucha z kurczaka, Parówki drobiowe z kurczaka, Pierś wędzona z indyka, Galareta drobiowa oraz Filet z kurczaka pieczony.

Otrzymane wyróżnienia to niezależny dowód klasy wyrobów trafiających do odbiorców. Stanowią one również ważny punkt odniesienia w strategii wzrostu firmy i motywują do nieustannego udoskonalania oferty.

Autor: Zakład Mięsny Poliwczak/ Materiały prasowe

Kolejne nagrody dla wyrobów mięsnych

Sukcesy Zakładu Mięsnego Poliwczak nie ograniczają się do programu „Doceń polskie”. Pięć kolejnych produktów zostało nagrodzonych podczas 57. edycji Konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym 2025”.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł „Produkt Najwyższej Jakości” otrzymały: Metka wędzona, Golonko barowe, Szyneczka śląska, kiełbasa Meksykańska oraz Agatki – kiełbaski wieprzowe z szynki.

Ogólnopolskie wyróżnienia są dla firmy nie tylko powodem do dumy, ale również potwierdzeniem znaczenia konsekwentnego dbania o jakość. To także forma docenienia zaufania, którym konsumenci obdarzają markę od wielu lat.

Autor: Zakład Mięsny Poliwczak/ Materiały prasowe

Poliwczak PREMIUM - Szynka Szlachetna! Nowa propozycja bez konserwantów

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie żywnością o prostym składzie, Zakład Mięsny Poliwczak systematycznie poszerza asortyment. Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia firma wprowadza premierowy wyrób z linii Premium - Szynkę Szlachetną, opracowaną zgodnie z założeniami koncepcji clean label, czyli czystej etykiety:

"0" sztucznych dodatków – w składzie nie znajdziesz żadnych konserwantów

sztucznych dodatków – w składzie nie znajdziesz żadnych konserwantów Bez "E" - brak substancji z tym symbolem

- brak substancji z tym symbolem 100% naturalności – maksymalnie uproszczona receptura, w której liczy się jakość mięsa.

naturalności – maksymalnie uproszczona receptura, w której liczy się jakość mięsa. sól KŁODAWSKA - podkreśla wyjątkowy smak

- podkreśla wyjątkowy smak LNIANY sznurek - ręcznie sznurowana szynka zyskuje charakterystyczne nacięcia i naturalny wygląd wędliny jak domowej

Nowość stanowi propozycję dla konsumentów poszukujących wysokiej klasy wyrobów o przejrzystym składzie, inspirowanych sprawdzoną kuchnią polską i doskonale uzupełni menu świątecznych przyjęć.

Produkt trafił już do dystrybucji hurtowej oraz sieci sklepów firmowych Zakładu Mięsnego Poliwczak.

Autor: Zakład Mięsny Poliwczak/ Materiały prasowe

Jakość, doświadczenie i rozwój – filary marki Poliwczak

Ponad trzy dekady działalności Zakładu Mięsnego Poliwczak pokazują, że wieloletnie metody wytwarzania wędlin mogą iść w parze z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz rozwojem oferty.

Zdobyte wyróżnienia, konsekwentne doskonalenie produktów i wprowadzenie Szynki Szlachetnej z linii Premium to kolejne etapy tej historii.

Firma pozostaje wierna swoim korzeniom, jednocześnie odpowiadając na oczekiwania współczesnych konsumentów. W centrum jej działalności niezmiennie znajdują się jakość, dbałość o receptury i zaufanie klientów.

Świąteczne życzenia od zespołu Zakładu Mięsnego Poliwczak

Wchodzimy w świąteczny rytm i przesyłamy życzenia...

Jednocześnie dziękujemy za każdy wspólny dzień i zaufanie, jakim obdarzacie naszą markę.