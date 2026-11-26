Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Katowicach

Według najnowszych pomiarów ze stacji monitorujących jakość powietrza w Katowicach jest dziś dobra. Mimo chłodnego, zimowego dnia i intensywnie pracujących przydomowych pieców, zanieczyszczenia nie gromadzą się przy ziemi. To doskonały czas na spacer lub przewietrzenie mieszkania.

Mieszkańcy mogą bez obaw planować aktywności na świeżym powietrzu. Dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego mogą dzisiaj bezpiecznie spędzać czas poza domem.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Polskie normy bezpieczeństwa określają, że dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³. Dzisiejsze wyniki pomiarów kształtują się w bezpiecznych granicach:

Katowice, ul. Kossutha (odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 27.7 µg/m³ (indeks parametru: bardzo dobry), a pyłu PM2.5 – 21.5 µg/m³ (indeks parametru: dobry). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest określony jako dobry. Poziom PM10 wynosi około 55% dobowej normy bezpieczeństwa.

(odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 27.7 µg/m³ (indeks parametru: bardzo dobry), a pyłu PM2.5 – 21.5 µg/m³ (indeks parametru: dobry). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest określony jako dobry. Poziom PM10 wynosi około 55% dobowej normy bezpieczeństwa. Katowice, ul. Dudy-Gracza (odczyt z godziny 07:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 31.9 µg/m³, natomiast pyłu PM2.5 – 24.8 µg/m³. Stacja nie wykazała ogólnego indeksu słownego, jednak zmierzone stężenie PM10 stanowi około 64% dobowego limitu, co oznacza utrzymanie się bezpiecznych poziomów.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to po prostu toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgoci w powietrzu z dymem wydobywającym się z kominów i rur wydechowych samochodów. Złota zasada mieszkańca brzmi: sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem z domu na trening lub dłuższy spacer, aby dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie