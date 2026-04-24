Żałoba po śmierci Łukasza Litewki. Flaga na urzędzie opuszczona do połowy masztu

Flaga na budynku Urzędu Miasta Mysłowice została opuszczona do połowy masztu.

Jest to wyraz smutku i solidarności z rodziną i bliskimi zmarłego posła Łukasza Litewki.

Decyzję podjął prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz.

Żałoba w Mysłowicach po tragicznej śmierci Łukasza Litewki

Łukasz Litewka, znany ze swojego zaangażowania w sprawy regionu i bliskich relacji z mieszkańcami, pozostawił po sobie pustkę, którą trudno będzie wypełnić. Jego odejście to ogromna strata nie tylko dla rodziny i przyjaciół, ale także dla całej społeczności Mysłowic i polskiej polityki. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz zdecydował o opuszczeniu flagi na magistracie do połowy masztu, co ma na celu wyrażenie współczucia i wsparcia dla najbliższych zmarłego posła w tym niezwykle trudnym czasie. W obliczu tej tragedii, mieszkańcy Mysłowic łączą się w bólu, wspominając zmarłego polityka jako człowieka pełnego pasji i oddania.

- W związku z tragiczną śmiercią posła na Sejm RP przyjaciela Miasta Mysłowice Łukasza Litewki wyrażając głęboki smutek i solidarność z Jego Rodziną oraz Bliskimi, decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza, flaga na budynku Urzędu Miasta została opuszczona do połowy masztu. Ten symboliczny gest jest wyrazem naszego współczucia oraz łączenia się w żałobie z wszystkimi dotkniętymi tą bolesną stratą - napisała mysłowicka radna Agnieszka Harmata.

Decyzja o opuszczeniu flagi na budynku Urzędu Miasta to nie jedyny sposób, w jaki Mysłowice oddają hołd zmarłemu posłowi. Wiele instytucji publicznych i prywatnych również przyłączyło się do żałoby, wywieszając czarne wstęgi lub flagi z żałobnymi symbolami.

W mediach społecznościowych, mieszkańcy Mysłowic masowo dzielą się wspomnieniami o Łukaszu Litewce, podkreślając jego pozytywny wpływ na ich życie i rozwój miasta.

