12 sierpnia zaćmienie będzie widać z wieży kościoła w Gliwicach

12 sierpnia częściowe zaćmienie Słońca będzie można obserwować również w Polsce, a w Gliwicach jednym z takich punktów będzie wieża kościoła pw. Wszystkich Świętych przy ul. Kościelnej. Pas całkowitego zaćmienia przejdzie między innymi przez Islandię i Hiszpanię, ale także u nas Księżyc w bardzo dużym stopniu zasłoni tarczę słoneczną.

Wieża kościoła pw. Wszystkich Świętych przy ul. Kościelnej ma 60 metrów wysokości. Żeby dotrzeć na miejsce obserwacji, trzeba pokonać 200 schodów. Stamtąd będzie można oglądać zaćmienie z wysokości 60 metrów.

Wejście na wieżę rusza o 18.30. Nie ma zapisów

Wejście na wieżę zaplanowano o godzinie 18.30. Tym razem nie będzie ono połączone z tradycyjnym oprowadzaniem przez przewodnika. Nie obowiązują też wcześniejsze zapisy, choć liczba miejsc na wieży pozostaje ograniczona.

Bilet kosztuje 10 złotych, a płatność odbywa się na miejscu gotówką. Organizatorzy zwracają też uwagę, by dobrze przygotować się do oglądania zjawiska.

Obserwacja zaćmienia Słońca wymaga specjalnych okularów ochronnych

Patrzenie na Słońce bezpośrednio albo przez przypadkowe przedmioty grozi nieodwracalnym uszkodzeniem wzroku. Dlatego na obserwację trzeba zabrać specjalne okulary ochronne.

Wieża przy ul. Kościelnej 4 jest otwarta w weekendy do końca września

Wieża przy ul. Kościelnej 4 to jedyna w Gliwicach tak wysoka budowla otwarta dla turystów. Standardowe wejścia organizowane są w soboty i niedziele o godzinie 16.00 i 17.00, do końca września. Zbiórka odbywa się tuż przed podanymi godzinami przy wejściu na wieżę.

Opłata za takie zwiedzanie także wynosi 10 złotych i jest pobierana gotówką na miejscu. Wycieczki odbywają się z przewodnikiem, który opowiada historię Gliwic i samego kościoła. Po wejściu ponad 200 stopni można zobaczyć panoramę miasta i okolic.

Przy dobrej widoczności z wieży można dostrzec górę Świętej Anny oraz Beskid Śląski, Mały i Śląsko-Morawski. Szczegóły organizatorzy podają na stronie https://gliwice.pttk.pl/panorama-gliwic.

Perseidy osiągną maksimum z 12 na 13 sierpnia

Na tym nie koniec sierpniowych atrakcji na niebie. Z 12 na 13 sierpnia przypada maksimum roju meteorów Perseidów. Warunki do obserwacji spadających gwiazd mają być tej nocy idealne, ponieważ Księżyc będzie w nowiu.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI