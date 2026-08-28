Zabójstwo 11-letniego Sebastiana. Optyk z Sosnowca zamordował, bo dziecko chciało powiedzieć mamie

Dramat rozpoczął się w maju 2021 roku, gdy w tajemniczych okolicznościach zniknął 11-letni Sebastian z Katowic. Chłopiec za przyzwoleniem matki bawił się na pobliskim placu zabaw. Zapowiadał się zwykły, pogodny dzień, a dziecko w pewnym momencie poprosiło o wydłużenie czasu na podwórku. Kobieta bez cienia podejrzeń wyraziła zgodę, uznając, że syn jest w bezpiecznym miejscu. „Dlaczego nie?”, zastanawiała się. Przecież spędzał czas spokojnie na swoim podwórku. Niespodziewanie kontakt z 11-latkiem całkowicie się urwał, a chłopiec nie pojawił się w domu. Zrozpaczeni opiekunowie natychmiast powiadomili odpowiednie służby, natomiast w szeroko zakrojone poszukiwania włączyli się okoliczni mieszkańcy, znajomi rodziny oraz zupełnie obcy ludzie, robiąc wszystko, co w ich mocy, by go odnaleźć.

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Monitoring nagrał moment uprowadzenia w Katowicach. Optyk z Sosnowca siłą wciągnął 11-letniego Sebastiana do samochodu

Przełom nastąpił kolejnego dnia, gdy funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony monitoring. Na nagraniach zauważono podejrzany pojazd, który zatrzymał się tuż przy katowickim placu zabaw. Zarejestrowane kadry pokazały, jak małoletni kieruje się w stronę domu, chcąc dotrzymać obietnicy złożonej matce. Właśnie w tym ułamku sekundy nieznany sprawca wyskoczył z samochodu i brutalnie wepchnął dziecko do środka, pozbawiając je jakichkolwiek szans na obronę i ucieczkę.

Zatrzymany mężczyzna to Tomasz M., którego dziennikarze szybko ochrzcili mianem „optyka z Sosnowca”. Sprawca przetransportował przerażonego chłopca do sąsiedniej miejscowości, gdzie dopuścił się czynów trudnych do wyobrażenia. Ze względu na wyjątkowe okrucieństwo oprawcy oraz konieczność ochrony najbliższych ofiary, śledczy postanowili utajnić najdrastyczniejsze detale tych wydarzeń. Potwierdzono jednak oficjalnie, że porywacz miał skłonności pedofilskie.

Dzięki nagraniom z kamer przemysłowych mundurowi błyskawicznie ustalili markę wozu oraz tożsamość sprawcy. Skierowali się do jego miejsca zamieszkania, jednak dom stał pusty. Złapanie mordercy nastąpiło 23 maja 2021 roku tuż po godzinie 17:00 bezpośrednio w jego miejscu pracy. Zaskoczony obrotem spraw mężczyzna niemal od razu przyznał się do siłowego uprowadzenia 11-latka z miejskiego placu zabaw.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez „optyka z Sosnowca”, pierwotny plan zakładał uwolnienie dziecka. Morderca zapytał swojego więźnia, czy zachowa milczenie na temat tego, co zaszło. Zdezorientowany i odcięty od świata chłopiec wahał się przed udzieleniem odpowiedzi, odczuwając ogromny strach przed dorosłym. Wreszcie z dziecięcą szczerością odparł, że zamierza o wszystkim opowiedzieć matce. Słowa te prawdopodobnie przypieczętowały los 11-latka, wywołując u sprawcy paniczny lęk przed demaskacją i popychając go do najgorszego.

Mężczyzna chwycił za siekierę, po czym zadał dziecku cios i użył trzonka narzędzia do uduszenia bezbronnej ofiary. Po dokonaniu zbrodni przystąpił do zacierania śladów. Zapakował zwłoki chłopca w folię bąbelkową i tekturowe pudło, a następnie przewiózł je na teren budowy swojego domu w sosnowieckiej dzielnicy Niwka. Zwyrodnialec planował ukryć ciało pod warstwą betonu, jednak błyskawiczna akcja policji pokrzyżowała jego mroczne plany.

Obserwatorzy tej tragedii wielokrotnie zastanawiali się, czy małe kłamstwo mogłoby uratować życie chłopca. Sebastian zachował się jak typowe dziecko, dzieląc się pierwszą myślą i stawiając na absolutną szczerość. Zapewne nie kalkulował potencjalnego ryzyka, a być może wręcz liczył, że groźba poinformowania rodziców ostudzi zamiary oprawcy. Rzeczywistość okazała się jednak koszmarna, a okrutny zbrodniarz nie okazał bezbronnemu maluchowi najmniejszej litości.

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Ekspertyzy sporządzone przez specjalistów jednoznacznie wykazały, że Tomasz M. dysponował pełną poczytalnością. Morderca doskonale zdawał sobie sprawę z własnych bezlitosnych czynów, zarówno w momencie pozbawiania życia małoletniego, jak i podczas chłodnego planowania ukrycia jego zwłok w warstwie betonu.

W przestrzeni publicznej powracało ważne pytanie o możliwość zapobiegnięcia tej wstrząsającej śmierci. W wielu podobnych sprawach zbrodniarze atakują z zaskoczenia, lecz w przypadku „optyka z Sosnowca” alarmujące sygnały ostrzegawcze pojawiały się już zdecydowanie wcześniej i dawały szansę na skuteczną prewencję.

Dekadę wcześniej Tomasz M. dopuścił się bowiem bardzo podobnego przestępstwa. W 2008 roku na terenie Siemianowic Śląskich porwał spod marketu 10-letniego chłopca. Działając według identycznego schematu, wciągnął dziecko do pojazdu, wywiózł do odizolowanej piwnicy, gdzie zmuszał je do zrzucenia ubrań i wykonywał mu fotografie. W tym samym czasie pani Monika, matka dzisiejszego dorosłego już mężczyzny, rozpaczliwie poszukiwała swojej latorośli i ostatecznie zawiadomiła organy ścigania.

Tamtym razem „optyk z Sosnowca” zrezygnował ze zbrodni morderstwa. Wręczył 10-latkowi banknot o nominale 30 złotych i odwiózł go z powrotem do Siemianowic. Przerażone dziecko zrelacjonowało całe zajście bliskim, precyzyjnie wskazując trasę, jaką porywacz pokonał w stronę Sosnowca. Sprawca, będący wówczas 28-letnim żonatym mężczyzną, złożył pełne zeznania, a podczas rewizji jego mieszkania śledczy natrafili na potężną bazę materiałów z pornografią dziecięcą.

Reakcja wymiaru sprawiedliwości wywołała wówczas ogromne zdumienie. Mężczyzna opuścił areszt już po upływie zaledwie 48 godzin, a po kilku miesiącach usłyszał łagodny wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć, co odbyło się całkowicie bez procesu sądowego. Zwyrodnialec uniknął pobytu za kratami, otrzymując jedynie policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe. Co gorsza, oceniający go wtedy seksuolog nie dopatrzył się u badanego żadnych niebezpiecznych dewiacji.

Kryminalna kartoteka Tomasza M. obejmowała także oskarżenia o stosowanie przemocy domowej. Sprawę jednak zamknięto, ponieważ zastraszona żona zdecydowała się wycofać obciążające go zeznania. Małżeństwo ostatecznie zakończyło się rozwodem. Gdy prawda o zamordowaniu 11-letniego Sebastiana ujrzała światło dzienne, była partnerka oprawcy kategorycznie odcięła się od zbrodniarza, odmawiając jakichkolwiek dalszych powiązań z jego osobą.

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Wielu obserwatorów zastanawia się, czy trafniejsza diagnoza w 2008 roku posłałaby sprawcę do celi, ratując tym samym kolejne niewinne dziecko. System prawny i biegli psychiatrzy najwyraźniej zawiedli na całej linii. Analizując wszystkie fakty, można przypuszczać, że „optyk z Sosnowca” zabił Sebastiana z obawy przed powtórką z przeszłości, gdy uprowadzony chłopiec wskazał go organom ścigania. Morderca skalkulował, że likwidacja świadka zagwarantuje mu bezkarność i ucieczkę przed karą. Jego okrutny plan legł w gruzach, lecz młode życie zostało bezpowrotnie przerwane.

W trakcie trwającego prokuratorskiego śledztwa Tomaszowi M. postawiono łącznie siedem poważnych zarzutów. Dominującym punktem oskarżenia było zabójstwo 11-letniego Sebastiana ze szczególnym okrucieństwem, ale w aktach znalazły się także trzy czyny o charakterze seksualnym na innych osobach poniżej piętnastego roku życia. Dodatkowo odpowiadał za posiadanie dziecięcej pornografii oraz pirackiego oprogramowania. Z uwagi na niezwykle drastyczny charakter siódmego z zarzutów, śledczy postanowili zataić go przed opinią publiczną na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Prowadzący sprawę sąd wyłączył jawność posiedzeń z udziałem „optyka z Sosnowca”, chcąc za wszelką cenę chronić interesy poszkodowanych rodzin oraz dobre imię dzieci. Z tego względu lista wezwanych świadków pozostaje ścisłą tajemnicą, a rola rodziców Sebastiana jako oskarżycieli posiłkowych nie została oficjalnie ujawniona. Wiadomo jedynie, że oskarżony nie unikał odpowiedzi, składając rozbudowane zeznania i potwierdzając popełnienie wszystkich zarzucanych mu aktów.

Rozstrzygnięcie tej wstrząsającej sprawy zapadło 15 lutego 2023 roku w murach Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Tomasz M. usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary, czyli dożywotnie pozbawienie wolności. Werdykt ten zyskał status prawomocnego wyroku po kilku miesiącach, kiedy to podczas procesu apelacyjnego w pełni podtrzymano wcześniejszą decyzję.