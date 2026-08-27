Już nie są najlepszymi miastami w Polsce. Upadek dawnych liderów

Najlepsze miasta w Polsce

Które miasta w Polsce są uznawane za najlepsze do życia? Na to pytanie odpowiedział portal Business Insider, który podobnie jak we wcześniejszych latach, stworzył ranking najlepszych miast do życia w naszym kraju. Szczegóły znajdziecie tutaj: Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce. Wiemy już, że podium zaskoczyło i jest całkowicie inne niż rok temu. Jak więc potoczył się los miast, które w 2025 roku dzierżyły tytuł najlepszych?

Upadek zwycięzców

W 2025 roku podium rankingu zdobyły następujące miejscowości:

Miejsce 1. Katowice

Miejsce 2. Rzeszów

Miejsce 3. Poznań.

W tym roku żadne z powyższych miast nie znalazło się na podium. Każda z miejscowości zanotowała spadek - i to całkiem duży.

Największym przegranym tegorocznego zestawienia są Katowice. Rok temu stolica województwa śląskiego była numerem jeden. Teraz zajęła dopiero 8. miejsce.

Duży spadek zanotował także Rzeszów. W ubiegłym roku był wiceliderem rankingu, a w najnowszym zestawieniu znalazł się dopiero na 7. miejscu. Najmniejszy spadek spośród ubiegłorocznej pierwszej trójki zanotował Poznań. Miasto zajęło obecnie 4. miejsce.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

17

Ranking pokazuje, jak szybko może zmienić się sytuacja

Tegoroczne zestawienie dobrze pokazuje, że pozycja miasta w rankingu nie jest dana raz na zawsze. W ciągu roku Katowice spadły z pierwszego miejsca na ósme, Rzeszów z drugiego na siódme, a Poznań z trzeciego na czwarte.

Jednocześnie pojawili się nowi liderzy. Szczecin wykonał spektakularny skok z ósmej pozycji na pierwszą, a na podium znalazły się również Lublin i Łódź. Niestety, ale miasto, które jeszcze niedawno było numerem jeden, rok później może znaleźć się w środku stawki.