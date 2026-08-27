Nie żyje motocyklista. Tragiczny wypadek na Śląsku

Służby otrzymały informację o zdarzeniu około godz. 19.10. Na razie policja nie przekazała, w jakich okolicznościach doszło do tragedii ani czy uczestniczyły w niej również inne pojazdy.

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Na miejscu pracowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora i mają pozwolić na dokładne odtworzenie przebiegu wypadku.

Jak podaje lokalny portal tuwodzislaw.pl, w wypadku oprócz motocykla uczestniczył samochód osobowy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. "Do szpitala trafiła pasażerka motocykla" - podaje portal.