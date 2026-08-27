Nie żyje motocyklista. Tragiczny wypadek na Śląsku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-27 22:00

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek, 27 sierpnia, na ulicy Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim. Zginął kierujący motocyklem.

Włączona sygnalizacja świetlna radiowozu policji. O tragicznym wypadku w Wodzisławiu przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Jack Quillin/ Shutterstock

Służby otrzymały informację o zdarzeniu około godz. 19.10. Na razie policja nie przekazała, w jakich okolicznościach doszło do tragedii ani czy uczestniczyły w niej również inne pojazdy.

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Na miejscu pracowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora i mają pozwolić na dokładne odtworzenie przebiegu wypadku.

Jak podaje lokalny portal tuwodzislaw.pl, w wypadku oprócz motocykla uczestniczył samochód osobowy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. "Do szpitala trafiła pasażerka motocykla" - podaje portal.

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