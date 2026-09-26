Groził 14-latce nożem w Sosnowcu

Do mrożących krew w żyłach scen doszło 2 września w godzinach wieczornych na terenie Sosnowca. Śledczy ustalili, że Krzysztof C. najpierw zjawił się na jednej z działek w dzielnicy Ostrowy Górnicze. Mężczyzna miał wykorzystać chwilę nieuwagi domownika i zabrać telefon, który leżał na ganku.

Po kradzieży sprawca zbiegł i wsiadł do komunikacji miejskiej. Jego podróż nie trwała jednak długo. Po opuszczeniu autobusu zwrócił uwagę na 14-latkę, która wysiadła na tym samym przystanku.

Z zebranych dowodów wynika, że 42-latek zaczął iść za nastolatką. Gdy znaleźli się na pustkowiu, agresor przeszedł do ataku. Krzysztof C. nagle wyciągnął nóż kuchenny i wycelował go w przerażoną dziewczynkę.

Śledczy podają, że napastnik wykrzykiwał groźby pozbawienia życia. Na słowach się jednak nie skończyło. Mężczyzna miał szarpać i podduszać ofiarę, chcąc siłą zaciągnąć ją pomiędzy drzewa pobliskiego lasu.

W trakcie szamotaniny wyrwał 14-latce jej smartfon, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Błyskawiczne zatrzymanie 42-latka po napadzie

Funkcjonariusze z Sosnowca natychmiast podjęli interwencję. Dzięki sprawnej akcji mundurowi zdołali namierzyć i zatrzymać podejrzanego jeszcze tego samego dnia, wiążąc go z obiema sprawami.

Przy 42-latku ujawniono ponad 20 gramów metamfetaminy. Przeszukanie przeprowadzone później w jego miejscu zamieszkania skutkowało zabezpieczeniem kolejnego pakietu narkotyków o wadze niemal 700 gramów - przekazuje prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Zatrzymany trafił przed oblicze prokuratora z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe. 42-latek usłyszał zarzuty obejmujące rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, a także kradzież i posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Jak informują śledczy, Krzysztof C. złożył wyjaśnienia i przyznał się do popełnionych czynów. Postępowanie w tej sprawie znajduje się w rękach prokuratorów z jednostki Sosnowiec-Południe.

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Areszt i widmo 20 lat więzienia

Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o izolację zatrzymanego. Prokurator argumentował to koniecznością zabezpieczenia prawidłowego przebiegu śledztwa oraz faktem, że podejrzanemu grozi bardzo surowy wyrok.

Na początku września sosnowiecki sąd przychylił się do wniosku i umieścił Krzysztofa C. w areszcie tymczasowym na okres trzech miesięcy.

Za przestępstwa, o które jest oskarżony, w tym zbrodnię ujętą w art. 280 § 2 Kodeksu karnego, 42-latkowi grozi od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Dalsze czynności w sprawie wciąż trwają.