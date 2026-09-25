Zignorował czerwone światło i wjechał ciągnikiem na tory. Wszystko się nagrało

Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek, 17 września, w godzinach południowych. Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały film z tego zdarzenia. W pobliżu stacji Pszczyna Czarków kierowca ciągnika postanowił zignorować czerwoną sygnalizację i wjechał prosto na tory. Chwilę później traktor utknął, a wycofujący się mężczyzna uszkodził mechanizm zaporowy. Informacje o tym zdarzeniu przekazała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

„17 września około godz. 12:00 kierowca ciągnika zignorował migające czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowo-drogowy w sąsiedztwie przystanku Pszczyna Czarków. Zatrzymał pojazd w strefie przejazdu, a następnie podczas wycofywania uszkodził rogatkę” - czytamy w komunikacie Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na szczęście w pobliżu przebywali pracownicy, którzy zajmowali się sprzątaniem terenu. Zobaczyli, co się dzieje, i bez chwili wahania postanowili zainterweniować, korzystając ze specjalnej procedury ratunkowej z użyciem tzw. Żółtej Naklejki PLK.

- Skorzystali z Żółtej Naklejki PLK i przekazali informację o zdarzeniu dyżurnym ruchu. Dzięki temu możliwe było ograniczenie prędkości nadjeżdżającego pociągu i zachowanie bezpieczeństwa

- informują Polskie Linie Kolejowe S.A.

Szybkie zgłoszenie pozwoliło dyżurnemu ostrzec osobę prowadzącą zbliżający się pociąg. Maszynista zmniejszył prędkość przejeżdżając przez przejazd.

Konsekwencje zachowania traktorzysty w Pszczynie-Czarkowie

Mimo uniknięcia zderzenia, wyczyn kierowcy ciągnika będzie miał swoje skutki. Kolejarze przekazali, że uszkodzeniu uległ bezpiecznik ramienia szlabanu.

- Do czasu jego naprawy opóźnione zostały trzy pociągi, a straty oszacowano na około 1800 zł

-podsumowują kolejarze.

Jak działa Żółta Naklejka na przejazdach kolejowych?

Ta sytuacja to kolejny dowód na to, jak istotne jest przestrzeganie przepisów na przecięciach dróg z torami. Przedstawiciele PLK stanowczo przypominają: „migające czerwone światło oznacza bezwzględny nakaz zatrzymania”. Dodają również, że surowo zabronione jest „przejeżdżać pod zamykającymi się rogatkami, omijać półrogatek ani wjeżdżać na przejazd, jeśli nie ma możliwości bezpiecznego zjazdu z torów”.

W momentach zagrożenia ogromną pomocą służy wspomniana Żółta Naklejka, umieszczana na każdym polskim przejeździe. Jakie informacje zawiera?

Unikalny numer identyfikacyjny przejazdu ułatwiający służbom szybką lokalizację.

Telefon 112 do wezwania pomocy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

Numer kontaktowy do pogotowia technicznego do zgłaszania usterek.

Specjaliści z PLK dodają także ważną radę na wypadek utknięcia pojazdu między szlabanami: „należy jak najszybciej opuścić strefę torów. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia można i należy wyłamać rogatkę”.