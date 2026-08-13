Aktualizacja 12:55, 13.08.2026 r.

Jak przekazała naszej redakcji nadkom. Marzena Szwed poszkodowany został 71-letni mężczyzna.

Za kierownicą samochodu siedział 33-letni mężczyzna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący był trzeźwy. W wyniku potrącenia pieszy doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej - przekazała rzecznik prasowa.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowany 71-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz zgromadzili materiał dowodowy. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, które mają pozwolić dokładnie ustalić przebieg i okoliczności wypadku.

– Na obecnym etapie prowadzone są dalsze czynności, które pozwolą dokładnie ustalić przebieg i okoliczności zdarzenia – przekazała nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych i miejsc, w których ruch pieszych jest wzmożony. Z kolei piesi powinni upewnić się, że wejście na jezdnię jest bezpieczne.

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Wypadek na ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach. Lądował śmigłowiec LPR

Służby ratunkowe otrzymały wezwanie w czwartek około godziny 9.30 po zgłoszeniu niebezpiecznego incydentu na ulicy Raciborskiej w śląskich Sośnicowicach. Mundurowi błyskawicznie udali się we wskazane miejsce, aby zabezpieczyć obszar zdarzenia i zebrać pierwsze ślady niezbędne do wyjaśnienia sprawy.

Dzisiaj około godziny 9.30 na ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach doszło do potrącenia pieszego - przekazała gliwicka policja.

Stan zdrowia osoby poszkodowanej wymagał pilnej interwencji medycznej, dlatego zdecydowano się wezwać na pomoc załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na tym etapie śledczy nie podają jeszcze konkretnych przyczyn wypadku ani szczegółowych informacji o obrażeniach ofiary. Funkcjonariusze intensywnie pracują nad odtworzeniem przebiegu porannego dramatu oraz ustaleniem odpowiedzialności.

Osoby podróżujące trasą w okolicy ulicy Raciborskiej napotkają na problemy z płynnym przejazdem. Zmotoryzowani muszą liczyć się z chwilowymi zatorami oraz spowolnieniem ruchu w rejonie pracy policyjnych techników. Służby proszą o bezwzględne ściągnięcie nogi z gazu oraz ostrożność.

Policja apeluje o ostrożność. Bezpieczeństwo pieszych i kierowców

Mundurowi regularnie przypominają wszystkim uczestnikom ruchu o konieczności zachowania pełnego skupienia. Osoby siedzące za kierownicą mają obowiązek bacznie obserwować otoczenie przejść dla pieszych i bezwzględnie redukować prędkość w ich pobliżu, a także stosować się do bieżących poleceń funkcjonariuszy.

Z kolei niechronieni uczestnicy ruchu drogowego przed wejściem na jezdnię muszą zawsze realnie ocenić sytuację. Dodatkowo noszenie elementów odblaskowych po zapadnięciu zmroku drastycznie podnosi bezpieczeństwo i daje kierowcom czas na odpowiednią reakcję.