Częstochowa to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Jest głównym celem turystyki religijnej

Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości, wówczas nazywanej Czanstochowa, pochodzą z dokumentu biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża z 1220 roku. Prawa miejskie zostały nadane osadzie, znanej później jako Stara Częstochowa, w okresie między 1370 a 1377 rokiem. Przez wieki obok niej rozwijała się druga miejscowość – Częstochówka, należąca do ufundowanego w 1382 roku klasztoru jasnogórskiego. W 1717 roku uzyskała ona prawa miejskie jako Nowa Częstochowa.

Oba organizmy miejskie, połączone wytyczoną w 1819 roku Aleją Panny Maryi, zostały formalnie zjednoczone w jedno miasto 19 sierpnia 1826 roku. Połączona Częstochowa stała się jednym z największych miast w Królestwie Polskim.

Historia Częstochowy obfitowała w dramatyczne wydarzenia. Miasto przetrwało najazd wojsk Maksymiliana Habsburga w 1587 roku, a w czasie potopu szwedzkiego stało się symbolem oporu dzięki obronie Jasnej Góry w 1655 roku. W XVIII wieku twierdza była ważnym punktem dla konfederatów barskich, dowodzonych przez Kazimierza Pułaskiego. Po rozbiorach Polski miasto znalazło się najpierw w zaborze pruskim, a następnie rosyjskim.

Szczególnie ważny epizod w dziejach miasta miał miejsce pod koniec II wojny światowej. Po upadku powstania warszawskiego, od października 1944 roku, Częstochowa stała się stolicą Polskiego Państwa Podziemnego. To tutaj stacjonował ostatni komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Po wojnie miasto przeżyło okres dynamicznego rozwoju przemysłowego, związanego głównie z rozbudową huty.

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Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Częstochowy jest oczywiście zespół klasztorny zakonu paulinów na Jasnej Górze, z bazyliką i cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. To główny cel turystyki pielgrzymkowej.

O charakterze miasta świadczy również jego historyczny układ urbanistyczny. Centralną osią jest Aleja Najświętszej Maryi Panny z zabytkowymi kamienicami, łącząca dawne centra Starej i Nowej Częstochowy. Wśród innych cennych obiektów sakralnych wyróżnić można najstarszy w mieście kościół św. Zygmunta, neogotycką archikatedrę Świętej Rodziny oraz kościół św. Jakuba, który pierwotnie pełnił funkcję cerkwi prawosławnej.

Do świeckich atrakcji należą między innymi klasycystyczny Ratusz, Stary Rynek, neobarokowy Pałacyk Hantkego oraz unikatowe Muzeum Produkcji Zapałek, mieszczące się w zabytkowej fabryce. Spacerując po mieście, można odkryć także liczne inne pałacyki, wille i historyczne ulice, takie jak ulica 7 Kamienic.

Tak wygląda Częstochowa, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

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