Wszystkich Świętych 2026. Darmowa komunikacja miejska na Śląsku i w Zagłębiu

Zbliża się Wszystkich Świętych, a wraz z nim wzmożony ruch w okolicach cmentarzy. Tysiące mieszkańców województwa śląskiego wyruszą na groby bliskich. Dla osób, które chcą uniknąć korków i problemów z parkowaniem, Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował specjalną organizację komunikacji miejskiej.

Zmiany rozpoczęły się już 24 października i potrwają do 2 listopada 2026 roku. W tym okresie na ulice wyjadą dodatkowe autobusy oznaczone literą „C”, a na wybranych regularnych liniach pojawią się pojazdy mogące pomieścić więcej pasażerów.

Największe udogodnienia zaplanowano na sobotę, 31 października, oraz niedzielę, 1 listopada. Właśnie wtedy uruchomiona zostanie większość specjalnych połączeń zapewniających dojazd do największych nekropolii w Metropolii GZM.

Autobusy i tramwaje za darmo 1 listopada. Kto może skorzystać?

To najważniejsza informacja dla pasażerów. W niedzielę, 1 listopada 2026 roku, przejazdy wszystkimi liniami Zarządu Transportu Metropolitalnego będą całkowicie bezpłatne.

Za bilet nie trzeba będzie płacić niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Darmowe przejazdy obejmą autobusy, tramwaje oraz trolejbusy funkcjonujące w ramach sieci Transport GZM.

Co ważne, zwolnienie z opłat będzie dotyczyło nie tylko specjalnych autobusów cmentarnych, ale również zwykłych linii komunikacji miejskiej.

Bezpłatna komunikacja będzie obowiązywała wyłącznie 1 listopada. W pozostałe dni pasażerowie będą podróżować na standardowych zasadach.

Specjalne autobusy na cmentarze. Gdzie pojadą linie C1–C20?

W okresie Wszystkich Świętych uruchomionych zostanie kilkanaście dodatkowych linii autobusowych oznaczonych literą „C”. Ich zadaniem będzie ułatwienie mieszkańcom dojazdu do cmentarzy bez konieczności korzystania z samochodu.

Pierwsza z nich, linia C5 w Katowicach, kursowała już 24 i 25 października, łącząc ulicę Sądową z Cmentarzem Komunalnym.

Najwięcej specjalnych autobusów pojawi się 31 października i 1 listopada. Oto wykaz miast i połączeń:

Gliwice: C1 i C3

Katowice: C2, C5 i C8

Chorzów: C2, C7 i C9

Ruda Śląska: C2 i C9

Sosnowiec i Będzin: C6

Siemianowice Śląskie: C7

Knurów: C10

Czeladź: C11

Tychy: C12, C13, C14, C15, C17, C18 i C19

Dąbrowa Górnicza: C20

W poniedziałek, 2 listopada, część połączeń cmentarnych nadal będzie kursować w Tychach. Dotyczy to linii C12, C13, C14, C15, C17 i C18.

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Zmiany w rozkładach jazdy. Na trasy wyjadą większe autobusy

Dodatkowe linie cmentarne to nie wszystkie udogodnienia. Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiedział również zwiększenie pojemności autobusów obsługujących najbardziej obciążone trasy.

Większe pojazdy pojawią się m.in. na liniach 2, 8, 58, 131, 186, 254 i 699. Zmiany zaplanowano w wybranych dniach poprzedzających Wszystkich Świętych oraz 2 listopada.

Warto zwrócić szczególną uwagę na rozkłady obowiązujące 31 października i 1 listopada. W tych dniach kilkadziesiąt linii autobusowych będzie kursować według specjalnych zasad. Zmiany obejmą również tramwaje linii 15, 26, 27 i 38.

W niedzielę, 1 listopada, zasadniczo będą obowiązywać rozkłady sobotnie, ale z licznymi wyjątkami przygotowanymi na Wszystkich Świętych.

Wszystkich Świętych 2026. Gdzie sprawdzić rozkład autobusów na cmentarze?

ZTM apeluje do pasażerów, aby przed wyjściem z domu sprawdzili aktualne godziny odjazdów. Niektóre linie pojadą zmienionymi trasami, a część połączeń będzie funkcjonowała wyłącznie w okresie świątecznym.

Szczegółowe informacje, wykazy przystanków oraz trasy dodatkowych autobusów można znaleźć w oficjalnym komunikacie ZTM dotyczącym Wszystkich Świętych 2026.

Warto zaplanować podróż wcześniej, szczególnie jeśli zamierzamy odwiedzić kilka cmentarzy. Dzięki dodatkowym połączeniom i bezpłatnym przejazdom 1 listopada komunikacja miejska może być wygodną alternatywą dla samochodu, zwłaszcza w rejonach największych nekropolii regionu.