Gliwice. Akt wandalizmu i zniszczony fortepian na rynku

Jeszcze do niedawna spacerowicze i mieszkańcy Gliwic zatrzymywali się na rynku, aby posłuchać płynących z plenerowego fortepianu dźwięków muzyki. Niestety, obecnie ten popularny instrument został zdewastowany.

Akt wandalizmu miał miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek, dokładnie z 26 na 27 października. Informację o całym zajściu przekazała po godzinie 8 rano prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

– Zniszczono fortepian na rynku. Mamy zabezpieczone nagrania. Bandyckie zachowania wymagają surowych kar – napisała prezydent miasta.

Na razie nie wiadomo, kto stoi za zniszczeniem instrumentu ani jak rozległe są uszkodzenia. Poprosiliśmy również o komentarz rzeczniczkę gliwickiego magistratu. Barbara Szumilak potwierdziła, że sprawa została zgłoszona już na policję.

Dodatkowo skontaktowaliśmy się z dyrektorem Centrum Kultury "Victoria". Wiadomo już, że straty są poważne.

– Fortepian został po godz. 10 zabrany z rynku i przewieziony do serwisu. Wcześniej został sfotografowany. Specjaliści sprawdzą, co dokładnie zostało uszkodzone i czy instrument będzie mógł wrócić na rynek, czy też szkody okażą się na tyle poważne, że będzie to niemożliwe. Na ten moment wiemy, że klawiatura została całkowicie zdewastowana. Szczegółowe informacje o stratach będziemy mieć po konsultacji z producentem - przekazał Paweł Januszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Dyrektor CK Victoria dodał, że służby posiadają nagranie z monitoringu, na którym uwieczniono wizerunek sprawcy.

Tajemniczy pianista z Gliwic zachwycał przechodniów

Ustawiony na gliwickim rynku instrument zyskał w ostatnich tygodniach duży rozgłos dzięki młodemu pianiście, który wieczorami zasiadał do gry dla spacerowiczów. Jego uliczne koncerty gromadziły tłumy mieszkańców, a filmy z tych występów szybko obiegały media społecznościowe.

W repertuarze muzyka znajdowały się między innymi kompozycje Hansa Zimmera czy znany utwór „Hallelujah”. Melodie rozlegające się w sercu miasta powodowały, że przechodnie chętnie zwalniali kroku i przystawali tuż obok, by posłuchać gry na żywo.

Początkowo tożsamość młodego wykonawcy była dla większości słuchaczy całkowitą zagadką. Dopiero po jakimś czasie użytkownicy sieci natrafili na jego oficjalny profil na Instagramie, w którym udostępnia on wideo ze swoich pokazów oraz zapowiedzi następnych koncertów.

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Plenerowy fortepian AURORA w Gliwicach czeka na naprawę

Przeznaczony do gry na świeżym powietrzu fortepian AURORA pojawił się na rynku w Gliwicach w kwietniu 2026 roku, po tym jak wcześniej służył mieszkańcom w Parku Chopina. Instrument był ogólnodostępny, więc każdy chętny mógł w dowolnej chwili zasiąść przy klawiaturze i zaprezentować swoje umiejętności.

Dzięki temu w samym sercu miasta powstała przestrzeń sprzyjająca muzycznej integracji. Obecnie gliwiczanie muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na wieści o ewentualnej naprawie fortepianu oraz terminie jego ponownego udostępnienia.