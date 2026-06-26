Wlał żrący płyn do basenu dla psów. Interweniowała policja

Skandal na Osiedlu Letnim w Ząbkowicach Śląskich. Ktoś wlał Domestos do wody

Skandaliczna sytuacja rozegrała się w okolicach bloku numer 3 zlokalizowanego na Osiedlu Letnim na terenie Ząbkowic Śląskich. Z powodu trudnych do zniesienia upałów lokalna społeczność zorganizowała przed budynkiem basen, który miał przynieść ulgę przegrzanym zwierzętom domowym.

Przedstawiciele ząbkowickiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przekazali za pośrednictwem portali społecznościowych, że cała inicjatywa została w brutalny sposób zniszczona przez nieznanego sprawcę.

Jest gorąco, więc mieszkańcy bloku nr 3 na Osiedlu Letnim wystawili taki basenik, nalali wody, żeby ich pieski mogły się taplać. A co zrobił sąsiad, gdy myślał, że nikt nie patrzy? Nalał z góry do basenu z wodą Domestosu. No powiedzcie, co trzeba mieć w głowie? Trociny? To za dużo powiedziane – napisali przedstawiciele organizacji.

Funkcjonariusze policji błyskawicznie zjawili się pod wskazanym adresem. Szybka reakcja pozwoliła na natychmiastowe wylanie zatrutej cieczy, a dzięki sprawnej akcji żaden pies nie miał styczności z chemikaliami. Obrońcy praw zwierząt wystosowali do lokatorów pilny komunikat z prośbą o wzmożoną czujność.

Na miejsce wezwano policję. Basen oczywiście opróżniono. Uważajcie na siebie i na swoje zwierzęta – przekazano.

Internauci reagują na incydent z Domestosem w Ząbkowicach Śląskich

Publikacja organizacji błyskawicznie wygenerowała dziesiątki wpisów zbulwersowanych czytelników. Użytkownicy sieci stanowczo potępiają ten niebezpieczny występek i głośno żądają surowego ukarania sprawcy.

Mam nadzieję, że poniesie konsekwencje – napisała jedna z komentujących.

Pozostali komentujący także nie zostawili suchej nitki na osobie, która zanieczyściła psi wodopój trującym specyfikiem. Internauci zgodnie zwracali uwagę, że ten bezmyślny akt stanowił ogromne zagrożenie dla zdrowia oraz życia zwierząt.