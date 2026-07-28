Footprint szykuje produkcję w Piekarach Śląskich. Poszukują kolejnych pracowników

O uruchomieniu zakładu Footprint przy ulicy Inwestycyjnej w Piekarach Śląskich mówi się od kilku lat. Pierwotnie w tym miejscu planowano budowę centrum logistycznego, jednak ostatecznie hala należąca do Hillwood została przeznaczona pod fabrykę amerykańskiej firmy specjalizującej się w produkcji nowoczesnych opakowań.

Teraz przygotowania do rozpoczęcia działalności przyspieszają. Jak poinformował Daniel Pliszka, radny Rady Miasta Piekary Śląskie, po dłuższej przerwie pojawiły się kolejne oferty zatrudnienia.

– Footprint coraz bliżej uruchomienia produkcji w Piekarach! Od pierwszych ogłoszeń o pracę minął już niemal rok. Wiele osób pytało, kiedy fabryka ruszy. Teraz ponownie pojawiają się oferty zatrudnienia, a przygotowania do uruchomienia zakładu wyraźnie przyspieszają – przekazał 28 lipca w mediach społecznościowych.

Obecnie firma prowadzi nabór m.in. na stanowiska operatora lub operatorki produkcji, specjalisty ds. zakupów oraz IT Managera. Wcześniej rekrutowano także pracowników odpowiedzialnych za jakość, logistykę, obsługę linii do produkcji słomek oraz operatorów pras drukarskich.

Pierwsza tura rekrutacji ruszyła we wrześniu 2025 roku. Łącznie zakład ma w przyszłości zatrudnić kilkaset osób.

Footprint na zdjęciach:

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W Piekarach powstaną ekologiczne kubki. Produkcja ma ruszyć jesienią

Footprint zamierza w Piekarach Śląskich produkować nowoczesne kubki przeznaczone do napojów gorących i zimnych. Firma stawia na rozwiązania mające ograniczyć wykorzystanie jednorazowych tworzyw sztucznych.

Zamiast tradycyjnej plastikowej warstwy PE stosowanej w papierowych opakowaniach wykorzystana ma zostać specjalna powłoka mineralna. Według producenta takie rozwiązanie ma ułatwiać recykling i kompostowanie opakowań.

– Footprint powstało z misją tworzenia zdrowszej planety poprzez eliminację tworzyw sztucznych jednorazowego i krótkotrwałego użytku. Projektujemy, rozwijamy i produkujemy technologie biodegradowalne, kompostowalne oraz podlegające recyklingowi – informuje firma.

Uruchomienie zakładu było wcześniej zapowiadane na 2024 rok, jednak termin został przesunięty. Pierwsze oferty pracy pojawiły się dopiero pod koniec sierpnia 2025 roku. Obecnie wszystko wskazuje na to, że produkcja może rozpocząć się jesienią 2026 roku.

Fabryka Footprint ma być jednym z ważniejszych nowych zakładów przemysłowych w Piekarach Śląskich i przynieść regionowi kolejne miejsca pracy.