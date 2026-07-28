Tajemnice ukryte pod Oficyną Zamkową w Pszczynie

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zleciło szczegółowe badania archeologiczne w związku z planowanym remontem Oficyny Zamkowej i jej adaptacją na cele wystawiennicze. Działania zainicjowano pomiarami georadarowymi, dzięki którym wytypowano kluczowe obszary do analizy. W kolejnym etapie specjaliści wykonali 21 wykopów, rozmieszczonych zarówno w obiekcie, jak i na terenie do niego przylegającym.

Najważniejszym rezultatem prac okazało się zlokalizowanie grobów, które wstępnie datuje się na XVI stulecie. Charakter ułożenia szczątków sugeruje, że obszar ten przez dłuższy czas funkcjonował jako cmentarz. W bezpośrednim sąsiedztwie pochówków natrafiono na ruiny kamiennej struktury, najpewniej powiązanej z działającą tam nekropolią.

Podobne ślady zlokalizowano w okolicach Bramy Wybrańców. Naukowcy zaznaczają, że to nie pierwsze tego typu znalezisko na tym terenie – szczątki ludzkie odkopano już w 1996 roku w trakcie robót budowlanych na dziedzińcu.

Tysiące zabytków i ślady dawnego zagospodarowania przy pszczyńskim zamku

Wykopy zlokalizowane po wschodniej stronie oficyny, na długości blisko 55 metrów, dostarczyły kolejnych danych na temat przeszłości obiektu. W miejscu dawnej fosy lub kanału młyńskiego natrafiono na elementy drewnianych umocnień, służących najprawdopodobniej do stabilizacji i drenażu wilgotnego gruntu. Badacze odsłonili też część kanału, fragmenty przypominające instalacje młyńskie oraz mur oporowy z kamienia, datowany na przełom XVIII i XIX stulecia.

W trakcie całego przedsięwzięcia zgromadzono około 3000 różnego rodzaju artefaktów. Zbiór ten obejmuje m.in. kawałki naczyń ceramicznych, elementy dawnych pieców, wyroby szklane, metalowe artefakty i stare monety.

Zebrane dane ułatwiają rekonstrukcję zmian przestrzennych zachodzących wokół pszczyńskiego zamku na przestrzeni wieków. Znaleziska te wzbogacają wiedzę o dawnym przeznaczeniu poszczególnych budynków kompleksu i rzucają światło na życie codzienne jego mieszkańców setki lat temu.

Pracami kierował mgr Patryk Borowiecki, a w jego ekipie znaleźli się mgr Bożena Marczyk-Chojnacki, mgr Arkadiusz Chojnacki i mgr Mikołaj Ostrowski. Badaczy wspierali również liczni eksperci, w tym prof. Marek Krąpiec, dr hab. Jarosław Wilczyński, dr Paulina Matys-Kowalczyk, dr Arkadiusz Wrębiak, dr Sławomir Chwałek oraz mgr inż. arch. Ryszard Głowacki.

Odkrycie archeologiczne w Pszczynie: