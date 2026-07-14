Bielsko-Biała to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Słynie z niezwykłych krajobrazów i zabytków

Bielsko-Biała, jakie znamy dzisiaj, formalnie powstało 1 stycznia 1951 roku z połączenia dwóch miast rozdzielonych rzeką Białą. Rzeka ta przez wieki stanowiła nie tylko naturalną, ale i polityczną granicę. Pierwsze wzmianki o śląskim Bielsku pochodzą z dokumentu księcia cieszyńskiego z 1312 roku. Miasto, leżące na historycznym Śląsku Cieszyńskim, przez setki lat znajdowało się w granicach ziem Korony Czeskiej. Po drugiej stronie rzeki, na terenie Małopolski, w XVI wieku powstała osada rzemieślnicza Biała. Rozwijała się ona dynamicznie, w dużej mierze dzięki napływowi protestanckich uchodźców ze Śląska, a prawa miejskie uzyskała 9 stycznia 1723 roku. Mimo odrębności administracyjnej, oba miasta łączył podobny charakter gospodarczy, oparty na sukiennictwie, oraz niemieckojęzyczna kultura.

Prawdziwy rozkwit Bielska i Białej nastąpił w XIX wieku wraz z rewolucją przemysłową. Region stał się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu włókienniczego w Austro-Węgrzech. Zgromadzony kapitał pozwolił na wzniesienie imponujących gmachów publicznych, kamienic i willi fabrykantów. Architektura tego okresu, często inspirowana stolicą monarchii, sprawiła, że miasto zyskało przydomek „Mały Wiedeń”. Do dziś można podziwiać dzieła wybitnych architektów, takich jak Karl Korn czy Max Fabiani, którzy nadali miastu jego wielkomiejski charakter.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, oba miasta znalazły się w jej granicach, jednak administracyjnie wciąż były podzielone – Bielsko należało do autonomicznego województwa śląskiego, a Biała do województwa krakowskiego. Ostateczne połączenie nastąpiło dopiero po II wojnie światowej.

Architektoniczne bogactwo Bielska-Białej jest świadectwem jego złożonej historii. Do najważniejszych zabytków należą:

Zamek książąt Sułkowskich – najstarsza i największa budowla historyczna w mieście, której początki sięgają XIII wieku.

– najstarsza i największa budowla historyczna w mieście, której początki sięgają XIII wieku. Stare Miasto – historyczne centrum Bielska z rynkiem, urokliwymi uliczkami i kamienicami z XVIII i XIX wieku.

– historyczne centrum Bielska z rynkiem, urokliwymi uliczkami i kamienicami z XVIII i XIX wieku. Bielski Syjon – unikatowa dzielnica ewangelicka, która powstała po wydaniu Patentu Tolerancyjnego w 1781 roku. Znajduje się tu m.in. kościół Zbawiciela oraz jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra.

– unikatowa dzielnica ewangelicka, która powstała po wydaniu Patentu Tolerancyjnego w 1781 roku. Znajduje się tu m.in. kościół Zbawiciela oraz jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra. Ratusz – neorenesansowy gmach z 1897 roku, pierwotnie siedziba władz miasta Białej, dziś symbol całego Bielska-Białej.

– neorenesansowy gmach z 1897 roku, pierwotnie siedziba władz miasta Białej, dziś symbol całego Bielska-Białej. Teatr Polski i gmach Poczty Głównej – przykłady reprezentacyjnej architektury z końca XIX wieku.

– przykłady reprezentacyjnej architektury z końca XIX wieku. Katedra św. Mikołaja – gotycka świątynia, której wieża góruje nad historycznym centrum.

– gotycka świątynia, której wieża góruje nad historycznym centrum. Dom Tkacza – muzeum ukazujące realia życia i pracy bielskich sukienników z przełomu XVIII i XIX wieku.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Bielsko-Biała to miasto wyjątkowe nie tylko ze względu na historię, ale i położenie. Leży na Pogórzu Śląskim, a w jego granicach administracyjnych znajduje się aż czternaście szczytów górskich Beskidu Śląskiego i Małego, z najwyższym Klimczokiem (1117 m n.p.m.). W czasach PRL miasto zasłynęło jako centrum przemysłu motoryzacyjnego, gdzie w Fabryce Samochodów Małolitrażowych produkowano legendarnego Fiata 126p.

Dziś Bielsko-Biała jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, akademickim i turystycznym, który z powodzeniem łączy swoje industrialne dziedzictwo z urokiem historycznej architektury i bliskością natury.

Tak wygląda Bielsko-Biała, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

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