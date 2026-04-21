"Polski wąż" doceniony w rankingu. To najlepszy hotel w górach!

Najlepsze hotele w Polsce. Ranking Travelist Hotel Star 2026

Ranking Travelist Hotel Star 2026 to jedno z najważniejszych zestawień w polskiej branży turystycznej, które co roku wskazuje obiekty wyznaczające standardy wypoczynku. Wyróżnienia przyznawane są na podstawie analiz ekspertów oraz opinii gości, dzięki czemu odzwierciedlają zarówno jakość usług, jak i realne doświadczenia pobytowe. Tegoroczna edycja potwierdziła, że konkurencja na rynku hotelarskim w Polsce jest coraz większa, a poziom nominowanych obiektów wyjątkowo wysoki. Pełne zestawienie znajdziecie w naszym poprzednim artykule tutaj: Najlepsze hotele w Polsce 2026. Perełki nad morzem, w górach i w miastach. O najlepszych hotelu w górach piszemy natomiast poniżej.

"Polski wąż" zwyciężył! Oto najlepszy hotel w górach

Mercure Szczyrk Resort to jeden z najbardziej charakterystycznych hoteli w Polsce. Jego długa, kaskadowa bryła wkomponowana w zbocze góry przypomina wijącego się węża - stąd nasze określenie "polski wąż". Co ciekawe, hotel jest jednocześnie jednym z największych w kraju, oferując setki pokoi z widokiem na Beskid Śląski oraz najdłuższym obiektem noclegowym w całej Europie. Goście mają do dyspozycji m.in.:

rozbudowaną strefę wellness i SPA z basenami,

restauracje serwujące kuchnię regionalną i międzynarodową,

przestrzenie konferencyjne i eventowe,

udogodnienia dla rodzin z dziećmi.

Nic więc dziwnego, że to właśnie ten obiekt został uznany za najlepszy hotel w górach. Zdjęcia znajdziecie poniżej, zachęcamy do sprawdzenia!

Mercure Szczyrk Resort położony jest na wysokości ponad 600 m n.p.m., dzięki czemu z jego okien rozciągają się szerokie panoramy na Beskidy, w tym na Skrzyczne. Obiekt funkcjonuje dziś jako nowoczesny resort sieci Accor, powstały w miejscu dawnego ośrodka Orle Gniazdo, który przez dekady był jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Szczyrku. Łącznie hotel mierzy aż 330 m.