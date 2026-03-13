Miejsce, gdzie spotykają się trzy państwa

Nieczęsto zdarza się, by w jednym miejscu można było w kilka minut odwiedzić aż trzy kraje. Właśnie tak jest w Beskidzie Śląskim, gdzie znajduje się słynny Trójstyk – punkt, w którym zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji.

Dziś to popularna atrakcja turystyczna. W miejscu styku granic stoją trzy granitowe obeliski, symbolizujące każde z państw. Pomiędzy nimi prowadzą ścieżki i mostek nad potokiem, a po czeskiej i słowackiej stronie przygotowano wiaty dla turystów. Jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowało tu przejście graniczne, ale po wejściu krajów do strefy Schengen granice stały się niemal niewidoczne.

To właśnie w pobliżu tego niezwykłego miejsca znajduje się jedna z najciekawszych wsi w całym regionie.

Jaworzynka – serce Trójwsi Beskidzkiej

Mowa o Jaworzynce, malowniczej wsi położonej w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, na terenie gminy Istebna. Miejscowość leży w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego i zajmuje obszar ponad 2200 hektarów, a jej populacja liczy około 3300 mieszkańców.

Jaworzynka wraz z Istebną i Koniakowem tworzy słynną Trójwieś Beskidzką, jeden z najbardziej rozpoznawalnych turystycznych zakątków Beskidów. To miejsce znane z pięknych krajobrazów, tradycji góralskich i wyjątkowej kultury regionu.

Wieś jest popularnym celem wycieczek, zwłaszcza dla osób szukających spokoju, górskich widoków i kontaktu z lokalną tradycją. W Jaworzynce działa między innymi izba regionalna „Muzeum na Grapie”, w której można zobaczyć dawne sprzęty i rękodzieło oraz poznać życie górali ze Śląska Cieszyńskiego.

Zobaczcie Jaworzynkę na zdjęciach:

13

Górska wieś na styku kultur

Jaworzynka położona jest w Beskidzie Śląskim, w dolinach potoków Krężelki i Czadeczki oraz na otaczających je górskich grzbietach. Od północy graniczy z Istebną, a od północnego wschodu z Koniakowem.

To właśnie w południowej części wsi znajduje się wspomniany Trójstyk, gdzie zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji. Z jednej strony widać słowacką miejscowość Čierne, z drugiej czeską Hrčavę, a po polskiej stronie rozciągają się beskidzkie wzgórza i zabudowania Jaworzynki. Ta wyjątkowa lokalizacja sprawia, że region od wieków był miejscem przenikania się kultur, języków i tradycji.

Pierwsze wzmianki o osadnictwie na terenie Jaworzynki pochodzą z 1620 roku. Kilkadziesiąt lat później wieś była niewielką osadą z kilkunastoma gospodarstwami. Z czasem zaczęła się rozwijać, a nowe przysiółki powstawały w miejscach, gdzie karczowano beskidzkie lasy. Nazwa miejscowości pochodzi właśnie od jaworów, które licznie rosły w okolicznych lasach.

Przez wieki Jaworzynka znajdowała się w różnych granicach państwowych – najpierw monarchii austro-węgierskiej, później po I wojnie światowej została przyznana Polsce po sporze o Śląsk Cieszyński.

Idealne miejsce na weekend

Dziś Jaworzynka to spokojna, górska miejscowość, która przyciąga turystów o każdej porze roku. Latem można tu spacerować po beskidzkich szlakach, zimą korzystać z tras narciarskich, a przez cały rok odwiedzać słynny Trójstyk.

To jedno z tych miejsc, gdzie historia, kultura i natura spotykają się w wyjątkowy sposób. Nic dziwnego, że wielu turystów uważa Jaworzynkę za jedną z najpiękniejszych wsi w województwie śląskim.