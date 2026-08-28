W Jaworznie napadli 14-latka. Poszło o klubowy szalik

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia 2026 roku około godziny 19 w rejonie ulicy Jagiellońskiej w Jaworznie. Według ustaleń policji 14-latka zaczepiła grupa osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców różnych klubów piłkarskich. Ich uwagę miał zwrócić szalik z emblematem klubu, który chłopiec miał na sobie. Najpierw padły wyzwiska i groźby.

14-latek zaczął uciekać w stronę ulicy Kolejarzy, ale grupa ruszyła za nim. Przy jednym z lokali gastronomicznych jeden z uczestników zajścia miał kilka razy uderzyć go w twarz i zabrać mu klubowy szalik. Chłopiec odniósł obrażenia, a sprawą zajęli się policjanci z Jaworzna.

14-latek trafił do szpitala. Policja zabezpieczyła monitoring

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Później 14-latek pojechał z matką do szpitala na dalsze badania. Policjanci zaczęli ustalać przebieg ataku, sprawdzili okolicę i zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym zapisy monitoringu.

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Policja zatrzymała troje nieletnich. Mają 15 i 16 lat

Po tych działaniach policjanci zatrzymali troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat. Zostali przesłuchani, a zebrany materiał ma trafić do sądu rodzinnego. To on zdecyduje o dalszym postępowaniu wobec nastolatków. Śledczy nadal ustalają, jaka była rola poszczególnych osób.

Policja bada tę sprawę pod kątem podejrzenia rozboju. Śledczy nadal wyjaśniają dokładny przebieg ataku i ustalają udział poszczególnych nieletnich.

Poniżej zobacz nagranie z ataku pseudokibiców

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI