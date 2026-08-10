Uderzyła w krawężnik, potem uszkodziła dwa auta. Miała blisko 1,7 promila

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-08-10 9:22

Wracał po służbie do domu, gdy jego uwagę zwrócił samochód jadący wyjątkowo niepewnie. Policjant szybko zorientował się, że kierująca toyotą może być pod wpływem alkoholu. Nie pomylił się. 51-latka miała w organizmie blisko 1,7 promila. Wcześniej zdążyła uszkodzić dwa zaparkowane auta.

Rozbity bok czerwonego auta. Na miniaturze siedząca kobieta. O pijanej kierującej w Gliwicach czytaj na Eska Śląskie.
Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Pijana kierująca w akcji. Zniszczyła dwa samochody

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach. Kom. Dawid Zawadzki, wracając do domu po zakończonej służbie, zauważył kierującą toyotą yaris, której zachowanie na drodze wzbudziło jego podejrzenia.

Samochód poruszał się niepewnie, a w pewnym momencie kierująca uderzyła w krawężnik. Policjant podejrzewał, że kobieta może znajdować się pod wpływem alkoholu. Gdy toyota zatrzymała się na parkingu, funkcjonariusz natychmiast zareagował. Wyjął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając 51-latce dalszą jazdę, i powiadomił dyżurnego policji.

Przypuszczenia policjanta szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała w organizmie blisko 1,7 promila alkoholu.

Podczas dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zanim 51-latka została zatrzymana, uszkodziła również dwa prawidłowo zaparkowane samochody.

Podczas interwencji z pojazdu kobiety wybiegł pies. Z uwagi na panującą wysoką temperaturę policjanci niezwłocznie zadbali o jego bezpieczeństwo. Czworonóg został umieszczony w klimatyzowanym radiowozie, gdzie miał zapewniony dostęp do świeżej wody i bezpieczne warunki do czasu zakończenia czynności - informuje policja.

Kobieta została zwolniona po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. To właśnie sąd zdecyduje o dalszych konsekwencjach jej zachowania. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

Miała niemal 2 promile, kierowała samochodem
Galeria zdjęć 4

Policja apeluje! 

Służby przypominają o zdroworozsądkowym podejściu do wsiadania za kierownicę.

Po raz kolejny przypominamy, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każda odpowiedzialna reakcja, również podejmowana po zakończeniu służby może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie - apeluje policja.

Polecany artykuł:

Rolnik z Ostropy usłyszał zarzuty za zaoranie asfaltu. Jest wniosek o areszt
alkohol
Gliwice