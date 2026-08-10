Pijana kierująca w akcji. Zniszczyła dwa samochody

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach. Kom. Dawid Zawadzki, wracając do domu po zakończonej służbie, zauważył kierującą toyotą yaris, której zachowanie na drodze wzbudziło jego podejrzenia.

Samochód poruszał się niepewnie, a w pewnym momencie kierująca uderzyła w krawężnik. Policjant podejrzewał, że kobieta może znajdować się pod wpływem alkoholu. Gdy toyota zatrzymała się na parkingu, funkcjonariusz natychmiast zareagował. Wyjął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając 51-latce dalszą jazdę, i powiadomił dyżurnego policji.

Przypuszczenia policjanta szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała w organizmie blisko 1,7 promila alkoholu.

Podczas dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zanim 51-latka została zatrzymana, uszkodziła również dwa prawidłowo zaparkowane samochody.

Podczas interwencji z pojazdu kobiety wybiegł pies. Z uwagi na panującą wysoką temperaturę policjanci niezwłocznie zadbali o jego bezpieczeństwo. Czworonóg został umieszczony w klimatyzowanym radiowozie, gdzie miał zapewniony dostęp do świeżej wody i bezpieczne warunki do czasu zakończenia czynności - informuje policja.

Kobieta została zwolniona po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. To właśnie sąd zdecyduje o dalszych konsekwencjach jej zachowania. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

4

Policja apeluje!

Służby przypominają o zdroworozsądkowym podejściu do wsiadania za kierownicę.