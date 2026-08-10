Nieprzytomny nastolatek leżał za stadionem.Wezwano służby

W niedzielę, 9 sierpnia, po południu służby interweniowały w Kobiernicach w powiecie bielskim. Za stadionem przy ul. Sportowej znajdował się nastolatek, który wymagał pomocy medycznej. Na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal Beskidzka24.pl.

Chłopca zauważyli strażacy z OSP Kobiernice, którzy prowadzili z wykorzystaniem drona patrol brzegu Soły. Zgłoszenie wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godz. 17.15.

Początkowo przekazano informację o nieprzytomnym dziecku w wieku około 6-7 lat, które miało znajdować się na rowerze i oddychać.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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W Kobiernicach lądował śmigłowiec LPR

Po dotarciu służb okazało się, że poszkodowany ma 13 lat i znajduje się pod wpływem alkoholu. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR – Ratownik 4. Strażacy zabezpieczyli jego lądowanie oraz późniejszy start.

Po udzieleniu nastolatkowi pomocy medycznej został on przetransportowany do szpitala ambulansem. Według informacji przekazanych przez służby miał tam przejść płukanie żołądka.

W działaniach uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej – z JRG1 oraz OSP Kobiernice – zespół ratownictwa medycznego, załoga śmigłowca LPR Ratownik 4 oraz patrol WRD.

Służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną uwagę i rozmowę z dziećmi na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Przypominają, że alkohol jest szczególnie niebezpieczny dla organizmu młodej osoby, a jego spożycie może prowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia i życia. W przypadku zauważenia dziecka lub nastolatka, który potrzebuje pomocy, nie należy zwlekać z wezwaniem służb ratunkowych.