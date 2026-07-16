Tyle płacą w Biedronce. Kwoty zależą od stanowiska i doświadczenia

Biedronka szuka nowych pracowników

Jeronimo Martins Polska, właściciel Biedronki, zarządza tysiącami placówek i zatrudnia ogromną liczbę osób. Dynamiczny rozwój firmy oraz naturalne zmiany kadrowe powodują stałe zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Potencjalni kandydaci powinni wykazywać się chęcią do pracy w systemie zmianowym, zaangażowaniem i otwartością na kontakt z klientem. Chociaż doświadczenie w handlu bywa atutem, nie jest ono zawsze konieczne, ponieważ firma zapewnia odpowiednie szkolenia wdrożeniowe. Jakie zatem wynagrodzenie oferuje portugalski dyskont?

Tyle można zarobić w Biedronce

Wśród najnowszych ogłoszeń o pracę znajduje się oferta dla starszego sprzedawcy-kasjera. Miesięczna pensja na tym stanowisku waha się od 5300 do 5650 zł brutto, co daje kwotę około 3970–4470 zł "na rękę". Realne zarobki są jednak uzależnione od sytuacji podatkowej i przysługujących zniżek. Do głównych zadań na tym stanowisku należy obsługa kasy, uzupełnianie asortymentu, weryfikacja dat ważności, dbanie o układ towarów oraz zachowanie czystości w sklepie.

Wyższe zarobki czekają na kierowników sklepów. Osoba na tym stanowisku, poszukiwana obecnie na przykład w Bielsku-Białej, może liczyć na pensję od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie.

Praca w Biedronce. Co zyskują pracownicy?

Sieć sklepów Biedronka zaznacza, że obok podstawowego wynagrodzenia, gwarantuje bogaty pakiet dodatków pozapłacowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymują dostęp do szeregu benefitów i różnorodnych form pomocy. W ofercie dla pracowników znajdują się premie za wyniki, pakiety medyczne, ubezpieczenia, karty Multisport, upominki na święta i inne okazje, a także specjalne programy wspierające zatrudnionych i ich bliskich.

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