To miejsce przez lata było symbolem przemysłu. Wkrótce zmieni się nie do poznania

Przez dziesięciolecia hałda „Rymer” przypominała o górniczej historii Rybnika. Wkrótce ma jednak zyskać zupełnie nowe oblicze. Dzięki ponad 15 mln zł dofinansowania powstanie tu ogólnodostępna przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi, pawilonem edukacyjnym i punktami widokowymi. Inwestycja ma pokazać, jak tereny poprzemysłowe mogą stać się miejscem wypoczynku, edukacji i kontaktu z naturą.

Miasto Rybnik otrzymało ponad 15 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa. Prace mają być realizowane w latach 2027–2029 w formule „projektuj i buduj”.

Hałda „Rymer” to jeden z najbardziej charakterystycznych śladów przemysłowej przeszłości miasta. Powstawała przez dziesięciolecia wraz z rozwojem kopalni, a zachowany do dziś stożek uformowano w latach 60. XX wieku. Dziś jest nie tylko elementem krajobrazu Rybnika, ale także świadectwem historii górnictwa na Górnym Śląsku.

Ścieżka edukacyjna, pawilon edukacyjny i miejsce wypoczynku

Nowa koncepcja zagospodarowania zakłada zachowanie tego dziedzictwa, jednocześnie podkreślając niezwykłą przemianę, jaka zaszła na tym terenie. Przez lata przyroda stopniowo odzyskiwała zdegradowany obszar, tworząc unikatowy ekosystem. To właśnie połączenie historii przemysłu z procesami naturalnej rekultywacji stanie się motywem przewodnim całej inwestycji.

Największą atrakcją ma być ścieżka edukacyjna prowadząca od podnóża aż na szczyt hałdy. Po drodze odwiedzający poznają historię górnictwa, proces odradzania się przyrody oraz działania związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych. Trasa ma być dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt obejmuje także oczyszczenie terenu z odpadów, nowe nasadzenia, ochronę istniejącej zieleni oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Pomiędzy Parkiem Czempiela a hałdą powstanie zbiornik retencyjny, który poprawi lokalną gospodarkę wodną i zwiększy bioróżnorodność.

U podnóża hałdy zaplanowano budowę pawilonu edukacyjnego z zapleczem technicznym i toaletami, a także parkingu oraz drogi dojazdowej. Powstaną nowe ścieżki spacerowe, schody terenowe, ławki, tablice edukacyjne, elementy małej architektury i oświetlenie, a wybrane fragmenty zagospodarowania zostaną dodatkowo podświetlone.

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Hałda Rymer będzie przykładem dla innych pogórniczych miast?

Po zakończeniu inwestycji hałda „Rymer” ma stać się jednym z najciekawszych przykładów rewitalizacji terenów pogórniczych w Polsce. Miejsce, które przez lata kojarzyło się wyłącznie z przemysłem, zyska nową funkcję – będzie służyć mieszkańcom, turystom i wszystkim zainteresowanym historią oraz przyrodą regionu.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku. W najbliższym czasie przygotowana zostanie szczegółowa dokumentacja projektowa, a przedstawione dotąd wizualizacje mają charakter koncepcyjny i pokazują jedynie możliwy kierunek zmian, a nie ich ostateczny wygląd.