Tramwaje wracają na estakadę w Chorzowie

To już pewne, że wkrótce tramwaje znów będą kursować chorzowską estakadą. We wtorek odbyły się specjalne przejazdy techniczne, których zadaniem było sprawdzenie, czy cała trasa jest gotowa na przyjęcie pasażerów po tak długiej przerwie.

Z informacji przekazanych przez Tramwaje Śląskie wynika, że wszystkie próby zakończyły się pomyślnie. Dzięki temu już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, na główny szlak łączący Bytom, Chorzów i Katowice powrócą regularne kursy.

Dla osób podróżujących na co dzień to znakomita wiadomość. Po otwarciu tramwaje staną się jedynym środkiem transportu pokonującym estakadę, co pozwoli pasażerom całkowicie uniknąć dotychczasowych, kłopotliwych objazdów.

Chorzowska estakada po ponad roku otwarta dla tramwajów

Wiadukt nad rynkiem w Chorzowie, po którym przebiega linia tramwajowa, został wyłączony z eksploatacji ponad dwanaście miesięcy temu. Decyzję tę podjęto po otrzymaniu ekspertyzy technicznej, z której jednoznacznie wynikało, że dalsze użytkowanie obiektu jest niebezpieczne.

Zamknięto wtedy nie tylko samą trasę tramwajową, ale zabroniono również jakiegokolwiek ruchu pod estakadą. Dla mieszkańców i zmotoryzowanych oznaczało to paraliż komunikacyjny w samym sercu Chorzowa, z którym musieli się zmagać przez długi czas.

Przez kilkanaście miesięcy badano, jak można bezpiecznie wznowić funkcjonowanie tej kluczowej przeprawy. Dopiero w maju 2026 roku urząd miasta otrzymał dodatkową opinię ekspertów, co pozwoliło na stopniowe przywracanie ruchu w okolicach konstrukcji.

Najpierw, 5 maja, umożliwiono pieszym przechodzenie pod estakadą. W następnym etapie otwarto przejazd dla samochodów osobowych.

Przywrócenie komunikacji tramwajowej wymagało jednak o wiele więcej czasu. Zanim składy mogły wrócić na tory, trzeba było dokładnie sprawdzić stan techniczny infrastruktury, by upewnić się, że pasażerowie będą w pełni bezpieczni.

Najdłuższe linie tramwajowe w woj. śląskim:

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Testy na estakadzie w Chorzowie zaliczone

Najważniejszym sprawdzianem dla odnowionej trasy były przejazdy próbne wozów tramwajowych. Miały one udowodnić, że zarówno tory, jak i sieć trakcyjna, nadają się do ponownego wykorzystania.

Wszystkie próby wypadły pozytywnie, co otwiera drogę do wznowienia ruchu.

- Zakończyły się pomyślnie przejazdy testowe tramwajów po chorzowskiej estakadzie. Oznacza to, że już w sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, możliwe będzie wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom, Chorzów i Katowice – przekazały Tramwaje Śląskie.

Jeżeli nie dojdzie do żadnych niespodziewanych komplikacji, już w sobotni poranek pasażerowie znów przejadą tramwajem przez ścisłe centrum Chorzowa.

Koniec objazdów na trasie Bytom-Katowice?

Ponowne otwarcie estakady to nie tylko komfort dla pasażerów, ale też wielka zmiana w organizacji transportu publicznego w całej aglomeracji. Zamknięcie tego odcinka zmuszało podróżnych do nadkładania drogi i szukania innych opcji dojazdu.

Od teraz kluczowy fragment trasy spinającej Bytom, Chorzów i Katowice zacznie funkcjonować zgodnie ze swoim pierwotnym założeniem.

To oznacza, że czas przejazdu znacznie się skróci, a mieszkańcy znowu będą mogli wsiadać do tramwajów w jednym z najważniejszych węzłów przesiadkowych w mieście.