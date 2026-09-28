To ulubione miejsce na zakupy kosmetyków i nie tylko. Zgarnij voucher do dm-drogerie markt i skomponuj swój zestaw marzeń!

dm-drogerie markt: Raj dla rodzin i miłośników beauty

Sklepy dm-drogerie markt wyróżniają się szerokim asortymentem i przemyślanymi udogodnieniami, które czynią zakupy przyjemnością. Sklepy są projektowane z myślą o komforcie, oferując bogactwo produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykułów zdrowotnych, higienicznych, a także żywności i karmy dla zwierząt.

Szczególnie rozbudowana jest oferta beauty, gdzie klienci znajdą aż 12 szaf makijażowych, w tym dwie z markami własnymi dm, a także stację umożliwiającą testowanie makijażu. To prawdziwa gratka dla pasjonatek kosmetyków, które mogą w spokoju wybierać spośród znanych marek i wysokiej jakości produktów własnych dm, takich jak Balea czy certyfikowane kosmetyki naturalne alverde.

dm drogerie-markt to także miejsce wyjątkowo przyjazne rodzinom. Sieć wprowadziła specjalny program lojalnościowy dm-kowo, skierowany do kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do 7. roku życia, oferujący specjalne korzyści i rabaty. W każdej drogerii znajduje się kącik dziecięcy, przewijak z zapasem darmowych pieluch marki własnej babylove oraz bujany konik, co znacząco ułatwia zakupy z najmłodszymi. Klienci mogą również skorzystać z ławki, toalety i bezpłatnego dystrybutora wody.

Wspomnieć należy o zaawansowanych usługach fotograficznych – trzy stanowiska foto umożliwiają drukowanie zdjęć, wykonywanie zdjęć biometrycznych do dokumentów, a nawet przygotowywanie personalizowanych etykiet na wybrane produkty, co jest unikatowym rozwiązaniem w drogeriach.

Warto również pobrać aplikację dm drogerie-markt, dzięki której można kupować szybciej, wygodniej i jeszcze korzystniej! Dla nowych klientów przygotowano specjalną promocję, kupon na darmowy prezent przy zakupach za min. 1 zł! A to nie wszystko, bo każdego miesiąca w apce znajdziecie ponad 20 kuponów na wybrane marki, produkty.

Autor: dm drogerie/ Materiały prasowe

Sekret trwałych cen w dm-drogerie markt

Jednym z najbardziej wyróżniających się aspektów działalności dm-drogerie markt jest ich unikalna filozofia cenowa, która odróżnia ją od wielu konkurentów. W przeciwieństwie do sieci, które bazują na krótkotrwałych akcjach promocyjnych i dynamicznych obniżkach, dm-drogerie markt stawia na tzw. trwałe ceny.

Co to oznacza w praktyce dla polskiego konsumenta? Jak informują przedstawiciele dm-drogerie markt, cena każdego produktu, który trafia na półkę, nie zostanie podwyższona przez minimum cztery miesiące od momentu ostatniej zmiany. W tym okresie może ona jedynie ulec obniżce, nigdy zaś nie wzrośnie. Ta zasada jest transparentnie komunikowana – data ostatniej zmiany jest widoczna na każdej etykiecie cenowej, co pozwala klientom na pełną kontrolę i świadome planowanie wydatków. „Takie podejście ma pozwalać klientom planować zakupy bez presji krótkotrwałych promocji i konieczności robienia zapasów” – podkreśla sieć dm. To rewolucyjne rozwiązanie ma na celu zapewnienie stabilności i przewidywalności, co jest szczególnie cenne w dzisiejszych, często niepewnych czasach. Dodatkowo, użytkownicy aplikacji „Mój dm” mogą korzystać z dedykowanych kuponów i ofert, co stanowi uzupełnienie stałej polityki cenowej, oferując jeszcze więcej możliwości oszczędzania.

Szybkie zakupy online i imponujący rozwój dm-drogerie markt w Europie

W dobie cyfryzacji, dm-drogerie markt nie zapomina o wygodzie zakupów online. Sieć połączyła swoje sklepy stacjonarne z kanałem internetowym, oferując usługę ekspresowego odbioru. Dzięki niej, zakupy zamówione przez internet można odebrać w wybranej drogerii już w ciągu dwóch godzin. To idealne rozwiązanie dla zabieganych klientów, którzy cenią sobie czas i elastyczność, a jednocześnie chcą mieć pewność, że ich zamówienie będzie gotowe w mgnieniu oka.

dm-drogerie markt to gigant na europejskim rynku. Posiada ponad 4 100 punktów sprzedaży, zatrudniając przeszło 93 400 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2024/2025 sieć odnotowała imponującą sprzedaż na poziomie 19,197 mld euro we wszystkich 14 krajach, w których jest obecna. W samych Niemczech ponad 63 600 pracowników wygenerowało sprzedaż rzędu 13,279 mld euro. dm drogerie jest konsekwentnie doceniana przez klientów, o czym świadczy m.in. wybór na najpopularniejszą drogerię w ankiecie Kundenmonitor 2025. Dzięki takiemu podejściu, stawiającemu na stabilność cen, szeroki asortyment i innowacyjne rozwiązania, dm-drogerie markt umacnia swoją pozycję jako lider innowacji i zaufany partner w codziennych zakupach.

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