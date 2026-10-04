Zdewastowali pomnik ofiar getta w Sosnowcu. „Trudno to logicznie wyjaśnić”

Pomnik Ofiar Getta został zdewastowany - znajduje się w niewielkim parku na osiedlu Środula.

Straż Miejska dostała zgłoszenie w niedzielę o godz. 16:30. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do dewastacji.

Pomnik stoi w miejscu, które nie jest odludne. Świadkowie proszeni są o kontakt z policją.

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Zniszczono miejsce pamięci

Pomnik Ofiar Getta znajduje się w parkowej części sosnowieckiej Środuli, w rejonie dawnego getta utworzonego przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Na pomniku widnieje napis: „Pamięci Żydów polskich pomordowanych przez hitlerowców w latach II wojny światowej na terenie getta w Sosnowcu-Środuli”. Monument powstał w 1995 roku.

Nie wiadomo, kiedy doszło do dewastacji

Jak przekazał nam rzecznik Straży Miejskiej w Sosnowcu Rafał Łysy, zgłoszenie o zdewastowanym pomniku wpłynęło w niedzielę po godz. 16. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie ktoś dopuścił się zniszczeń. Pomnik znajduje się w małym parku wśród zabudowy mieszkaniowej. Jak podkreśla rzecznik, nie jest to miejsce odludne.

Służby apelują do świadków

Straż Miejska przekazała sprawę odpowiednim służbom. Policja apeluje do osób, które mogły widzieć dewastację albo mają informacje na temat jej sprawców, o kontakt z najbliższym komisariatem.

- Trudno logicznie wyjaśnić, komu ten pomnik mógł przeszkadzać - mówi w rozmowie z nami Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiej Straży Miejskiej.