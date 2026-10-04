Groźny incydent w Biedronce. Cztery kobiety z objawami zatrucia

W placówce handlowej Biedronka przy ulicy Asnyka w podczęstochowskim Olsztynie zepsuł się system chłodniczy, przez co na niebezpieczne działanie dwutlenku węgla narażonych było osiem osób.

Złe samopoczucie, w tym silne bóle głowy, odczuwały cztery kobiety, z czego trzy to zatrudnione tam pracownice, a jedna kupująca.

Najciężej poszkodowana pacjentka pojechała karetką do szpitala, natomiast trzem pozostałym podano tlen bez konieczności hospitalizacji.

Wyciek dwutlenku węgla w Biedronce. Awaria urządzenia chłodniczego

Sygnał o niebezpiecznym zdarzeniu w dyskoncie Biedronka zlokalizowanym przy ulicy Asnyka w Olsztynie (powiat częstochowski) wpłynął w sobotę, 3 października, dokładnie o godzinie 9:48. Dyspozytor medyczny błyskawicznie skierował tam ratowników, którzy pojawili się na miejscu już o 9:50. Medycy przeprowadzili wstępny wywiad, z którego wynikało, że na ulatniający się z chłodni dwutlenek węgla wystawionych było łącznie osiem osób, ale cztery z nich miały niepokojące objawy. Trzy pracownice marketu i jedna z klientek mówiły o ogromnym osłabieniu, a także bólach i zawrotach głowy, co bezpośrednio wskazywało na zatrucie gazem i niedotlenienie. Błyskawiczna pomoc zapobiegła dalszemu zagrożeniu.

Sytuacja wewnątrz budynku była na tyle poważna, że kierujący akcją musieli zadysponować na miejsce kolejne zespoły służb medycznych. Sprawna współpraca poszczególnych jednostek pozwoliła szybko opanować zamieszanie i skutecznie przebadać wszystkich potrzebujących.

Kobieta w szpitalu po awarii chłodni

Podczas udzielania pierwszej pomocy w sklepie stan zdrowia jednej z poszkodowanych kobiet nagle zaczął się drastycznie pogarszać. Zaczęła ona uskarżać się na dotkliwy ucisk w okolicach klatki piersiowej. Ratownicy wstępnie ją zaopatrzyli, a następnie zapadła decyzja o natychmiastowym przewiezieniu pacjentki na Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Szpitali Miejskich przy ulicy Mirowskiej 15 w Olsztynie. Lekarze musieli poddać ją wnikliwej diagnozie pod kątem silnego zatrucia.

Trzy pozostałe kobiety, które również odczuwały zdrowotne skutki kontaktu z CO₂, zostały na miejscu szczegółowo zbadane przez załogi karetek pogotowia. Ratownicy medyczni podali im profilaktycznie tlen, aby szybko ustabilizować poziom natlenienia w organizmie i wyeliminować ryzyko utraty przytomności.

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