Samochód dachował w Marklowicach

Tragiczny wypadek wydarzył się we wtorek, 9 czerwca, około godziny 00.10 na ulicy Wyzwolenia w Marklowicach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 22-letnia kobieta kierująca mazdą straciła panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, a następnie dachował.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim, jedną z prawdopodobnych przyczyn zdarzenia mogło być niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Okoliczności tragedii są jednak nadal wyjaśniane.

W wyniku wypadku 22-letnia kierująca zginęła na miejscu. W samochodzie znajdowała się również druga osoba, która odniosła obrażenia i wymagała pomocy medycznej.

Kierująca samochodem, z nieustalonej przyczyny, zjechała na pobocze i dachowała. W wyniku zdarzenia 1 osoba została poszkodowana, druga (kierująca) poniosła śmierć na miejscu - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe samochód z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na pobocze, po czym dachował. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia.

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Apel o ostrożność na drogach

Tragiczny wypadek, do którego doszło w nocy z 8 na 9 czerwca na ulicy Wyzwolenia w Marklowicach, przypomina o tym, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności za kierownicą. W wyniku zdarzenia życie straciła 22-letnia kobieta, a druga osoba podróżująca samochodem została ranna.

Służby wskazują, że jedną z prawdopodobnych przyczyn wypadku mogło być niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Dokładne okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.

Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz dostosowywanie prędkości do warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni. Chwila nieuwagi lub zbyt szybka jazda mogą prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Szanujmy życie swoje i innych uczestników ruchu.