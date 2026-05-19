Tragiczny wypadek na pasach, nie żyje kobieta. Policja ogłasza Czarny Alert

Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, około godziny 10:40 na ulicy Małobądzkiej w Będzinie, w kierunku Sosnowca. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalili wstępnie, że 75-latek za kierownicą Citroena miał nie ustąpić pierwszeństwa 74-latce, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Na miejsce natychmiast ruszyły służby. Mimo prowadzonej reanimacji, kobieta niestety zmarła.

W miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Kierowca był trzeźwy. Mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy.

- Po raz kolejny apelujemy o rozsądek i rozwagę za kierownicą. Kierowcy muszą pamiętać o tym, że wyjeżdżając na drogi, ponoszą odpowiedzialność za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Chwila nieuwagi, roztargnienia, nadmierna prędkość czy lekceważenie przepisów ruchu drogowego mogą zakończyć się tragicznie. Również piesi muszą pamiętać o tym, że na drodze są uczestnikami ruchu drogowego i niejednokrotnie sami mają ogromny wpływ na własne bezpieczeństwo - podkreślili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, którzy zajmują się obecnie wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn tragicznego wypadku.

3

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru