Najniebezpieczniejsza ulica na Śląsku. Odcinek w Katowicach bije niechlubne rekordy

Aleja Roździeńskiego w Katowicach to najniebezpieczniejsza ulica na Śląsku

Słynna aleja Walentego Roździeńskiego w stolicy województwa śląskiego uplasowała się na samym szczycie zestawienia miejsc, gdzie kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Z najnowszego raportu opracowanego przez specjalistów serwisu Rankomat na 2025 rok jasno wynika, że to na tej śląskiej arterii dochodzi do rekordowej liczby wypadków.

Omawiana ulica mierzy około 5,5 kilometra i spina ścisłe centrum Katowic z kluczowymi węzłami w regionie, przepuszczając każdego dnia ogromną ilość aut. Analitycy tworzący wspomniany ranking udostępnili szczegółowe statystyki dla pechowej trasy, z których wyłania się nieco mroczny obraz.

Służby zarejestrowały na tym odcinku aż 628 różnego rodzaju incydentów na drodze.

W tej puli znalazło się dokładnie 15 bardzo poważnych wypadków.

Wspomniany odcinek odpowiada za ponad 10 procent wszystkich niebezpiecznych zdarzeń drogowych w granicach miasta.

Znaczenie alei Roździeńskiego dla kierowców z Katowic i okolic

Z perspektywy mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ta konkretna droga stanowi absolutnie fundamentalny element lokalnej infrastruktury. Arteria pełni niezwykle istotną funkcję gospodarczą oraz transportową dla całego województwa, a eksperci wskazują kilka głównych przyczyn takiego stanu rzeczy.

To główna trasa wylotowa z centrum Katowic w kierunku Sosnowca i dalej Zagłębia Dąbrowskiego.

Trasa działa jako kluczowy odcinek drogi krajowej numer 79, spajając ruch z Drogową Trasą Średnicową i autostradą A4.

Każdego dnia przejeżdżają tamtędy dziesiątki tysięcy aut.

Wzdłuż alei znajdują się ważne obiekty biznesowe, handlowe i biurowe.

Kim był Walenty Roździeński, patron niebezpiecznej ulicy w Katowicach

Aleja Walentego Roździeńskiego od lat należy do najważniejszych i najbardziej ruchliwych ulic Katowic. Każdego dnia przejeżdżają nią tysiące samochodów, ale niewielu kierowców wie, kim właściwie był człowiek, którego nazwisko widnieje na drogowych tablicach.

Walenty Roździeński był postacią wyjątkową dla historii Śląska i dawnego hutnictwa. Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku hutnik oraz zarządca kuźnic zapisał się w historii przede wszystkim jako autor jednego z najstarszych opisów przemysłu metalurgicznego na ziemiach polskich.

W 1612 roku wydał słynny poemat „Officina ferraria”, w którym z niezwykłą dokładnością przedstawił codzienną pracę hutników, działanie kuźnic oraz sposoby wytwarzania żelaza. Dzieło uchodzi dziś za bezcenne świadectwo rozwoju przemysłu na Śląsku i w Zagłębiu w czasach, gdy region dopiero stawał się jednym z najważniejszych ośrodków hutniczych.

